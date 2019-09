Dem Vergleich mit Arno Del Curto ausgesetzt

Die Leistungsstärke des HCD in der bevorstehenden Saison einzuschätzen, kommt Kaffeesatzlesen gleich. Einerseits gilt es gegenüber der verkorksten Vorsaison 24 Punkte, die zum Playoff fehlten, wett zu machen. Das ist viel. Sehr viel. Denn so viel besser als 2018/19 ist das aktuelle Kader nicht.

Lugano: Sami Kapanen (45, Finnland), zuvor Headcoach KalPa Kuopio.

Servette: Patrick Emond (54, Kanada), zuvor Headcoach Servette Elite-Junioren.

ZSC Lions: Rikard Grönborg (51, Schweden), zuvor Headcoach Nationalmannschaft Schweden.

Davos: Christian Wohlwend (42, Schweiz), zuvor Headcoach U-20 Nationalmannschaft und Assistenztrainer A-Nationalmannschaft Schweiz.



Mit Nati-Power zurück auf die Erfolgsspur



Andererseits besteht doch Grund zur Hoffnung auf eine radikale Kehrtwende. Dies weil sich der Rekordmeister bei der Nationalmannschaft bediente, dort Nati-Chef Raeto Raffainer, U20-Erfolgscoach und Nati-Assistent Christian Wohlwend sowie Goalie-Trainer Peter Mettler abzügelte. Mit Nati-Power will der HCD die schwierige Zeit rund um den letztjährigen Abschiedsprozess von Kulttrainer Arno Del Curto hinter sich lassen und sich neu erfinden.

Der grösste Hoffnungsträger auf möglichst raschen Erfolg ist dabei natürlich Wohlwend. Vieles erinnert bei ihm an Del Curto. Beide sind aus dem Engadin. Beide lancierten ihre Trainerkarriere in der Hockey-Provinz - Del Curto bei Buochs, Reinach und Küsnacht, Wohlwend in Wallisellen und Bülach. Beide coachten sie danach die U20-Nati. Und beides sind sie sehr emotionale Zeitgenossen.

«Arno ist Arno und ich bin ich»

Es versteht sich daher von selbst, dass der 42-jährige Wohlwend mit dem permanenten Vergleich mit dem 63-jährigen Del Curto leben muss. Er tut dies auf unaufgeregte Weise und sagt: «Klar gibt es diese Parallelen. Aber Arno ist Arno und ich bin ich.» Wohlwend hat indes nicht vor, seinem wilden Stil in der National League untreu zu werden, um sich von Del Curto emanzipieren zu können: «Ich muss so sein wie ich bin. Immer authentisch. Alles andere käme nicht gut.»



