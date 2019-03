Der HC Lugano muss sich neu erfinden

Eine insgesamt verkorkste Saison ist für den HC Lugano im Playoff letztendlich im Eilzugstempo zu Ende gegangen. Die vor der Saison zu den Titelkandidaten zählenden Tessiner hatten eine schwierige Qualifikation, von der sie eine längere Zeit unter dem Strich verbrachten. Mit einem starken Schlussspurt retteten sie sich ins Playoff und das weckte Hoffnungen.

Verdient ausgeschieden



Viele trauten Lugano eine ähnliche Rolle zu, wie sie vor einem Jahr die ZSC Lions spielten. Dass es nach einer schwierigen Regular Season im Playoff das Feld mit dem guten Gefühl der letzten Wochen von hinten aufrollt und zu einem ernsthaften Player im Titelkampf werden kann. Doch davon war nichts zu sehen. Lugano war in allen vier Viertelfinal-Spielen weniger gut als Zug und ist verdient ausgeschieden.

Die sportliche Führung hat sich entschieden, die Saison mit dem umstrittenen Trainer Greg Ireland durchzuziehen und daran bis zum Schluss festgehalten. Ob es mit einem Wechsel zur richtigen Zeit anders gekommen wäre, ist nun hypothetisch und lässt sich nicht beantworten. Die ZSC Lions haben da mehr riskiert und sind letztlich noch deftiger auf die Nase gefallen. Aber zumindest haben sie versucht, durch den Trainerwechsel ihre Saison noch irgendwie zu retten. Bei Lugano war dieser letzte Wille nicht zu erkennen.

Lugano wird Substanz verlieren



Mit Ireland, dessen Vertrag ausläuft, wird es kaum weiter gehen. Doch auch auf seinen Nachfolger wartet eine schwierige Aufgabe. Die Mannschaft wird deutlich an Substanz verlieren. Gregory Hofmann wechselt zu Zug, ohne seine Tore wäre in dieser Saison alles noch viel schlimmer gekommen. Goalie Elvis Merzlikins will sich in Nordamerika versuchen und ist eine zweite Schlüsselfigur, die geht. Und der für die Kabine enorm wichtige Sébastien Reuille beendet seine Karriere. Es entstehen im Team einige Lücken, die sich kaum schliessen lassen.

In dieser Saison war es eine Überraschung, dass Lugano in den Strichkampf involviert war. 2019/2020 wäre es das nicht mehr. Der HC Lugano muss sich nun in einem gewissen Sinn neu erfinden.

