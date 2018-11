Der Jungcenter entdeckt das Offensivspiel

Raphael Prassl ist das beste Beispiel dafür, dass man einen jungen Hockeyspieler einfach einmal aufs gefrorene Wasser werfen muss, um zu sehen, wie er sich da zurechtfindet. Zu Beginn der Saison 2017/18 hatten die ZSC Lions einige Absenzen: Pius Suter weilte im NHL-Camp, Mattias Sjögren verletzte sich – so rückte der 19-jährige Prassl als vierter Center ins Team. Mittlerweile ist der Urdorfer bei den Lions kaum wegzudenken. Vor zwei Wochen verlängerten sie seinen Vertrag bis 2021, auch der HC Davos hatte Interesse.

Bildstrecken Der HCD gewinnt auswärts gegen den ZSC Nachwuchsspieler des Monats

In Zusammenarbeit mit PostFinance wählt 20 Minuten in der Saison 2018/2019 jeweils den Nachwuchsspieler des Monats und stellt diesen vor. PostFinance engagiert sich seit vielen Jahren mit als Sponsorin für den Schweizer Eishockey-Nachwuchs.

Man darf davon ausgehen, dass er eine schöne Saläraufbesserung erhalten hat. Zumal er in seiner zweiten NLA-Saison das Offensivspiel entdeckt hat. Mit neun Punkten (vier Tore) hat er seine letztjährige Ausbeute (sieben Assists) nach 19 Spielen bereits übertroffen. Und er ist ein Typ Spieler, den jedes Team gerne in seinen Reihen hat. «Er verkörpert für mich das moderne Eishockey, arbeitet in beide Richtungen gut», sagt Sportchef Sven Leuenberger. «Mit seinem Speed kann er gegen jeden bestehen. Er kann auch aus dem Stand hervorragend beschleunigen.»

Die Matur inklusive

Meistercoach Hans Kossmann, der das Team zu Weihnachten übernahm, fand schon bald beim Sturmtrio Prassl, Bachofner und Hinterkircher die Energie, die er sich erhofft hatte. Und im Playoff zeigte Prassl, dass er, obschon er aussieht wie ein braver Musterschüler, auch austeilen kann. Apropos Schüler: Im Sommer schloss er am Kunst- und Sportgymnasium Rämibühl in Zürich die Matura ab, seitdem ist er Profi.

Eishockey