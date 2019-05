Der Rückkehrer jagt den WM-Rekord von Seger

Erstmals war Ambühl 2004 in Prag an einer WM mit von der Partie. Verpasst hat er seither nur die Titelkämpfe vor einem Jahr beim Silberwunder in Kopenhagen, als die Nati-Führung entschied, dem Routinier im Olympia-Jahr für den WM-Termin im Frühling eine schöpferische Pause zu geben.

«Ich hatte über all die Jahre die Routine entwickelt, dass ich im Mai stets noch Hockey spiele. Als es dann im letzten Jahr plötzlich anders war, da war das schon ein seltsames Gefühl», sagt der 255-fache Internationale. Er ist froh, dass es in diesem Jahr anders ist, er in der Slowakei wieder dabei sein kann. Verändert habe sich nicht allzu viel: «Der Trainer ist noch der gleiche, das System ist noch dasselbe, aber es sind einige jüngere Gesichter dabei.»

17 Jahre älter als Teamküken Janis Moser

Das Jüngste ist jenes von Janis Moser, der mit seinen 18 Jahren stattliche 17 Jahre jünger ist als der Teamälteste Ambühl. «Da wird einem schon bewusst, dass man selbst nicht mehr 20 ist. Aber das ist der Lauf der Zeit. Vor 15 Jahren war ich in seiner Rolle, jetzt bin ich eben der Alte», sagt der HCD-Captain mit einem Lächeln.

Am Samstag gegen Italien steigt Ambühl in sein 15. WM-Turnier und bestreitet sein 100. WM-Spiel. Damit egalisiert er den Finnen Petteri Nummelin, und einzig sein langjähriger und inzwischen zurückgetretener Nati-Weggefährte Mathias Seger liegt mit 16 WM-Teilnahmen noch vor ihm. Doch es sind nicht Rekorde, die «Büeli» antreiben, sondern seine Leidenschaft für den Sport.

Hinsichtlich seiner Nati-Zukunft sagt der Davoser: «Jetzt spielen wir mal diese WM und dann schauen wir weiter. Aber natürlich hoffe ich schon, dass noch die eine oder andere WM dazukommt. Denn ich spiele einfach gern für die Nati und gehe gern an die WM.» Seger muss demnach um seinen Rekord zittern.

«Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich abfalle»

Seine 15. WM in der Slowakei soll für Ambühl der schöne Abschluss einer enorm schwierigen Saison werden. Erstmals in seiner Karriere hat der Stürmer das Playoff verpasst und musste mit dem HC Davos am Ende sogar den Playout-Final gegen die Rapperswil-Jona Lakers bestreiten.

Dass ihm wegen dieses ungewohnten Ausfluges in die Tiefe das Level und die Intensität für eine WM fehlen könnte, glaubt der Bündner aber nicht: «Es ist ja nicht so, dass ich die Beine nach oben gebunden habe, sondern ich habe auch im Playout Vollgas gegeben. Wir wussten da noch nicht, dass es am Ende um gar nichts mehr gehen wird (Langenthal verzichtete auf die Ligaqualifikation, Red.). Für uns stand zu diesem Zeitpunkt die Existenz des Vereins auf dem Spiel, und da gehst du ebenfalls an die Grenzen.» Auch in den WM-Vorbereitungsspielen habe er sich gut gefühlt: «Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich abfalle.»

14 WM-Mannschaften hat Ambühl schon erlebt. Doch was traut er der diesjährigen Equipe, seiner 15., zu? «Jeder in dieser Garderobe hat den Biss, etwas Spezielles zu erreichen, und es ist eine Mannschaft, die ein hohes Tempo einschlagen kann», erzählt er zuversichtlich. In all den Jahren hat er indes eines gelernt: «Es ist wichtig, einen guten Turnierstart zu haben.» Dieser soll am Samstag, anlässlich seines WM-Jubiläumsspiels gegen Italien erfolgen.

