Der ZSC ist eine Wundertüte

Am vorletzten Wochenende setzte es zwei Niederlagen ab (0:3 gegen Rappi, 1:2 gegen Lugano) und die Zürcher schossen in zwei Spielen gerade mal ein Törchen. Ihr Sturm präsentierte sich erschreckend schwach. Doch dann zeigten die ZSC Lions letzte Woche ein komplett anderes Gesicht. 9:6 gegen Servette und 5:4 nach Verlängerung gegen Davos. Offensivspektakel mit einem Schnitt von 7 Toren pro Spiel, aber eben auch von 5 Gegentreffern. Der ZSC präsentiert sich 2020 als Wundertüte.

Der eine starke Saison spielende Zürcher Aggressivleader Chris Baltisberger (schon 12 Saisontore) sagt dazu: «Wenn wir unser Spiel spielen, dann sind wir gut. Aber wenn wir etwas nachlassen, dann wird es jeweils schwierig.» Für ihn ist klar: «Wir müssen weiter an unserem Spiel arbeiten. Alles andere wäre im Hinblick auf das Playoff ein Spiel mit dem Feuer.»

«Es braucht immer zusätzliche Energie»

Baltisberger missfällt dabei vor allem eine Statistik, die eigentlich unfassbar ist: In den letzten elf Partien gerieten die ZSC Lions immer in Rückstand! «Es ist zwar sicher cool zu wissen, dass wir Rückstände wettmachen können. Aber es kann trotzdem nicht sein, dass wir jedes Mal in Rückstand geraten. Es braucht immer zusätzliche Energie, die wir dadurch aufwenden müssen», so der 28-Jährige.

Eine Wundertüte zu sein, viele Gegentore zu erhalten, immer Rückständen nachrennen zu müssen: Das sind nicht ideale Voraussetzungen, um ab März im Playoff erfolgreich sein zu können. Baltisberger: «Uns bleiben noch einige Spiele bis dann. Darauf gilt es den Fokus zu legen.»

(mal)