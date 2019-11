Der neue Ralph Krueger erobert Buffalo

Ralph Krueger ist zurück im Eishockey. Und wie! Mit den Buffalo Sabres reitet er derzeit auf einer Welle des Erfolgs, ist weit vorne in der NHL-Tabelle anzutreffen. Und in der sportverrückten, von Misserfolgen aber arg gebeutelten Stadt hat er eine Euphorie entfacht.

Damit die Mannschaft nicht abhebt wie letzte Saison, als sie ebenfalls nach einem guten Start komplett einbrach, hat Krueger ein simples Rezept: «Wir konzentrieren uns nur aufs Heute.» Das ist auch sein ganz persönliches neues Motto in Buffalo: «Ich lebe extrem im Moment und versuche, jeden Tag zu ge­niessen», sagt Krueger, der bereits 2012/13 in der NHL in Edmonton Headcoach war. «Damals war ich aber oft in Sorge wegen allerlei ­anderen Dingen, über die Zukunft, was sie mir bescheren würde.»

Die Schweizer Nati reizt Krueger nicht mehr

Als die Sabres Krueger letzten Sommer als Cheftrainer präsentierten, überraschten sie damit viele. Krueger hatte zuletzt sechs Jahre im Fussballbusiness verbracht, war Chairman beim Premier-League-Club Southampton. Diese Erfahrung half ihm für die Aufgabe in Buffalo: «Auch wenn es ein anderer Sport ist, ich hatte sehr viel zu tun mit den Spielern. Ich war sehr nahe beim Team.» Die Rückkehr an die Bande sei überraschend problemlos verlaufen. Krueger: «Das zu tun, fühlt sich einfach natürlich an.»

Gern erinnert er sich auch an die zwölf Jahre zurück, in denen er die Schweiz bis 2010 führte. Noch einmal reizen würde ihn diese Auf­gabe aber nicht mehr: «Ich bin eine ‹Projekt-Person›. Ich will nichts zweimal machen.»

Eishockey