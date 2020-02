Der sensationelle Penalty von HCD-Stürmer Tedenby

HCD-Stürmer Mattias Tedenby gelingen beim Spiel gegen Ambri im Penalty-Schiessen gleich zwei Traumtore. Wobei insbesondere das zweite Tor ein wahrer Zaubertrick ist, Prädikat Weltklasse.

Die beiden Tore innert Minuten bringen die Fans seines Teams genauso aus dem Häuschen wie seine ebenso begeisterten Mitspieler. Auch auf Twitter trauen die User beim Anblick der grandiosen Tedenby-Treffer kaum ihren Augen.

Tedenby had another gross shootout goal... Give this one some love too. pic.twitter.com/jZQQcnYkaA