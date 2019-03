Die Freundschaft muss einen Abend pausieren

«Das ist der traurigste Tag seit meiner Ankunft in der Schweiz», sagte McSorley tief bewegt, als Del Curto im November als Trainer des HC Davos zurückgetreten war. Mc Sorley (56) und Del Curto (62) – zwei Getriebene des Eishockeys. Zwei grosse Persönlichkeiten, die ihre ­Passion täglich auf dem Eis und an der Bande ausleben. Beide sind verrückt – im positiven Sinn. Und sie sind die Köpfe von Erfolgs-Dynastien.

Del Curto während 22 Jahren in Davos, McSorley seit 18 Jahren in Genf. Sie verbindet nicht nur eine grosse Hochachtung für einander, sondern inzwischen auch eine Freundschaft. «Arno war für mich ein Mentor», sagte McSorley kürzlich. Auch der Bündner spricht nur in den höchsten Tönen von seinem kanadischen Trainerkollegen: «Ein hochgeschätzter Mann, der Servette an die Spitze und dem Schweizer Eishockey viel gebracht hat.»

Erstes «Playoff»-Direktduell

Doch am Montagabend (Spiel im Liveticker ab 19.45 Uhr) muss diese Freundschaft eine Pause einlegen. Denn es steht ihr bislang grösstes Duell überhaupt an. In all den Jahren standen sich Del Curto und McSorley erstaunlicherweise noch nie in einer Playoff-Serie gegenüber. In der letzten Qualifikationsrunde gibts quasi eine Playoff-Serie «Best of 1» um den letzten Platz im Playoff.

Entweder Del Curto, in seiner neuen Funktion als Trainer der ZSC Lions, oder McSorley, nach seiner Rückkehr auf diese Saison vom Management an die Bande, wird eine schwere Niederlage einstecken müssen. Die ­Lions haben den Vorteil, dass ihnen ein Punkt reicht. Doch für Del Curto ist klar: «Wir müssen auf Sieg spielen. Alles andere ist gefährlich.»

Alles isch parat. Tag 1 vonere hoffentli no lange Saison.

Mir stönd hinder Eu. Macheds mögli, Jungs!



💙 ⚪️ ❤️ pic.twitter.com/Nt3f2o2oJ9 — ZSC Lions (@zsclions) 4. März 2019



