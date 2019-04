Der Verband schickt die Nati-Spieler an die Sonne

Die Nati-Kandidaten von Lu­gano sind bereits seit dem 16. März nicht mehr im Spielbetrieb. Andere, wie jene der ZSC Lions, sind seit dem 23. März mit ihrem Programm zu Ende. Doch der erste Zusammenzug im Rahmen der WM-Vorbereitung beginnt erst am 14. April.

«Wir beginnen zwei Wochen später als in früheren Jahren. Dies, weil wir eine Woche gestrichen haben und die WM auch eine Woche später beginnt», erklärt Nati-Direktor Raeto Raffainer. Qualität statt Quantität lautet das Motto beim WM-Zweiten des Vorjahres, vier Wochen Vorbereitung reichen. «Diese werden für die Spieler sehr streng. Deshalb ist es wichtig, dass sie ihre Batterien zuvor wieder aufladen. Wir empfehlen ihnen auch, ein wenig an die Sonne zu gehen.»

Wie sich die schon jetzt ausgeschiedenen Spieler bis zum 14. April fit halten, obliegt der Eigenverantwortung. Doch Raffainer, der vor seiner letzten WM steht und danach als Sportchef zum HC Davos wechselt, macht sich keine Sorgen: «Athleten auf diesem Niveau liegen nicht die gesamten vier Wochen auf der faulen Haut.»

Ein Mix beim ersten Aufgebot

Das Kader für den ersten Zusammenzug steht mehr oder weniger, kommuniziert wird es jedoch erst am 10. April. «Jetzt liegt der Fokus auf dem Playoff», begründet Raffainer. Deshalb will er auch nicht auf Namen und Absagen wegen Verletzungen eingehen. Er verrät aber: «Das erste Aufgebot wird ein Mix aus bewährten Spielern sein, die grosse Chancen haben, an der WM dabei zu sein, und einer Gruppe von Jungen, die eher Kandidaten der Zukunft sind.»

Die in den Halbfinals ausgeschiedenen Spieler sowie die ersten NHL-Spieler werden erst später zum Team stossen. Die WM findet vom 10. bis 26. Mai in der Slowakei statt.

