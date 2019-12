Die Swissness hat den Spengler-Cup erreicht

Als Patrick Fischer vor vier Jahren nach der unglücklichen Episode mit dem Kanadier Glen Hanlon Nationaltrainer wurde, kreierte Swiss Ice Hockey unter dem damaligen Nati-Chef Raeto Raffainer den Begriff Swissness. Und Swissness ist, nachdem Fischer zum Erfolgscoach mutiert ist und im Oktober seinen Vertrag bis 2024 verlängert hat, längst zum nachhaltigen Produkt geworden.

Auch in der Liga findet Swissness Nachahmung und ist nun sogar am Spengler-Cup angekommen. Die beiden Schweizer Vertreter Davos und Ambri werden von jungen Schweizer Trainer-Hoffnungsträgern gecoacht. Christian Wohlwend und Luca Cereda.

HC Davos: Turnaround nach dem Absturz

Raffainer, inzwischen Sportchef beim HCD, hat den ehemaligen U20-Nati-Trainer, seinen guten Freund Wohlwend installiert. Mit grossem Erfolg. Nach dem Totalabsturz letzte Saison (11. Rang), hat Davos auf fast wundersame Weise den Turnaround geschafft, spielt wieder an der Spitze mit und steht auch noch im Cupfinal. «Wir wussten zwar vor der Saison, dass wir konkurrenzfähig sind. Aber darüber, dass es derart gut läuft, sind wir natürlich superhappy», so Wohlwend. Nun folgt mit dem Spengler-Cup das nächste Highlight in seiner jungen Trainerkarriere.

«Ich habe jeden Spengler-Cup verfolgt, seit ich 6 Jahre alt war und diese spezielle Atmosphäre immer geliebt. Dass ich nun ein Teil davon sein kann, freut mich riesig» sagt der 42-jährige Engadiner vor seiner Premiere beim Traditionsturnier am Freitagabend gegen Trinec (20.15 Uhr im Ticker). Führt er den HCD auf Anhieb erstmals seit 2012 wieder in den Final?

HC Ambri-Piotta: Duca ging den Weg mit Cereda unbeirrt weiter

Die Situation in Davos weist mit jener in Ambri viele Parallelen auf. Auch dort gibt es mit Paolo Duca einen Sportchef mit klarer Strategie. Auch er schenkte einem jungen Schweizer das Vertrauen, der ebenso sein Freund ist. Der Anfang war zwar nicht einfach, Ambri spielte in Ceredas Debütsaison nach ansprechendem Start gegen den Abstieg. Doch Duca ging den eingeschlagenen Weg unbeirrt weiter und wird dafür belohnt.

Nach dem letztjährigen Playoff-Wunder schnuppert Ambri trotz einer Verletzungsmisere mit einer Mannschaft, die auf dem Papier maximal für Platz 11 gut ist, erneut an einem Playoff-Platz. «Unser Ziel ist einzig der Ligaerhalt, alles zusätzliche ist die Kirsche auf der Torte oder wären dann viele Kirschen auf der Torte», bleibt der 38-jährige Cereda auf dem Boden. Daran änderte auch der sensationelle 4:1-Sieg gegen Ufa beim Spengler-Cup-Debüt am Stephanstag nichts.

Warum nicht ein Final Wohlwend – Cereda?

Wohlwend und Cereda. Am 23. Dezember, anlässlich der letzten Meisterschaftsrunde dieses Jahres, haben sie noch die Klingen gekreuzt. Das attraktive Duell nahm für Davos mit einem 5:4-Sieg nach Penaltyschiessen das bessere Ende.

Die beiden Jungtrainer sprechen über den jeweils anderen voller Hochachtung. «Mit welcher Konstanz Ambri trotz so vieler Verletzter die Intensität und Leidenschaft hochhält, ist nicht normal. Ich habe höchsten Respekt vor Lucas Arbeit», sagt Wohlwend über Cereda. Und dieser gibt die Blumen an seinen Kollegen zurück: «Christian hat eine grosse Leidenschaft fürs Eishockey und kann diese ausgezeichnet an seine Spieler vermitteln.»

Es wäre eine Bereicherung für den 93. Spengler-Cup, wenn Davos und Ambri, beziehungsweise Wohlwend und Cereda irgendwann in der K.o-Phase des Turniers erneut aufeinander treffen würden. Je später umso besser.

