Die Viertelfinals im Fokus und Gold im Hinterkopf

Es ist das Zwischenjahr zwischen dem Silberwunder von 2018 in Kopenhagen und der Heim-WM 2020 in Zürich und Lausanne. Doch die heute beginnenden Titelkämpfe in der Slowakei sollen für die Nati alles andere als eine Zwischenstation sein. Dafür sind die Ansprüche dieser Spielergeneration zu hoch.

Ausnahmekönner wie Roman Josi oder Nico Hischier, die in der NHL zu den Stars gehören, streben immer nach dem Maximum.

Aber sicher ist auch, dass nicht jedes Jahr von der Nati eine Medaille erwartet werden kann. Die Schweiz ist immer noch die Schweiz. Eine Medaille ist zwar inzwischen kein Wunder mehr, aber weiterhin sehr aussergewöhnlich. 2013 haben wir Silber geholt, 2018 ebenfalls wieder. Wenn es nur schon gelingt, diesen Fünfjahreszyklus aufrechtzuerhalten, dann wäre dies top.

Das Mass aller Dinge bleiben die Viertelfinals

WM-Gold wurde im letzten Jahr um Haaresbreite verpasst. Dies eines Tages zu ändern, treibt Nationaltrainer Patrick Fischer und seine Mannen an. «Wir wissen, dass es extrem schwierig ist, aber der nächste grosse Schritt zur Verbesserung wäre Gold», sagt Fischer. Trotzdem bleibt es weiterhin das Mass aller Dinge, die Viertelfinals zu erreichen. Schafft die Nati diese, hat sie erfüllt, ansonsten nicht. So einfach ist das. Alles weitere ist und bleibt eine Zugabe.

Das ist sich auch Fischer bewusst: «Sind die Viertelfinals mal geschafft, ist immer alles möglich.» Deshalb ist es eines seiner Hauptanliegen, die Quote des Erreichens der Viertelfinals von bisher rund 50 Prozent auf 75 bis 80 Prozent hochzuschrauben. Es würde automatisch auch die Chance auf den nächsten Medaillen-Coup erhöhen.

Drei NHL-Spieler weniger als letztes Jahr

Doch wie gut ist die aktuelle Mannschaft? Verfügt sie über das gleiche Potenzial wie das Silberteam 2018? «Es ist immer schwierig, Teams aus verschiedenen Jahren miteinander zu vergleichen», sagen die Nati-Routiniers unisono. Fischer glaubt aber zumindest, dass «wir in der Verteidigung besser geworden sind und über einen sehr trickreichen Sturm verfügen».

Vor einem Jahr in Dänemark waren mit Nino Niederreiter, Sven Andrighetto, Mirco Müller, Reto Berra, Dean Kukan, Timo Meier, Roman Josi und Kevin Fiala acht NHL-Spieler mit von der Partie. Wobei Meier, Josi und Fiala erst im Lauf des Turniers zur Mannschaft stiessen. In der Slowakei werden es mit Josi, Yannick Weber, Fiala, Hischier und Andrighetto lediglich deren fünf sein. Was Verstärkungsspieler aus der NHL anbelangt, ist die Anzahl also kleiner, was zweifellos kein Vorteil ist.

Die Absenzen von Niederreiter und Meier schmerzen

Es wird im Sturm primär die Power auf dem Flügel von Niederreiter und Meier fehlen, die ihre Teamkollegen mit ihrer Energie und Gradlinigkeit 2018 ansteckten und mitrissen. Dafür können wir nun von Anfang an auf Josi zählen, der das Schweizer Spiel mit seiner Klasse wie kein Zweiter prägen kann. Und erstmals ist Hischier bei einer WM dabei. Der erste Schweizer Nummer-1-Draft, der mit seiner Brillanz eine riesige Bereicherung für das Spiel der Nati ist.

Eines bleibt jedoch gleich wie 2018. Die Spieler aus der heimischen Liga werden wieder über sich hinauswachsen müssen, damit ein neuerlicher Exploit möglich wird. 2014 in Minsk stürzte die Nati im Jahr nach der WM-Silbermedaille von Stockholm ab und erreichte nur den 10. Rang. «Wir sind damals etwas zu hoch geflogen», erinnert sich Routinier Simon Moser, der wie Josi, Niederreiter, Raphael Diaz und Berra beiden Silber-Teams angehörte. «Das darf uns nicht nochmals passieren.»

