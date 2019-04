Die magischen drei des EV Zug

1. Lino Martschini (26, Stürmer, Schweizer):



Playoff und Martschini, das passt nicht zusammen. Zu klein, zu soft. So wurde in den letzten Jahren oft über den Luzerner geschnödet. Aber Martschini und Playoff, das passt sehr wohl zusammen. Der 168 Zentimeter grosse Flügel hat unter dem neuen Trainer Dan Tangnes nochmals grosse Fortschritte gemacht. Er hat seine Defensivarbeit verbessert und auch schon 5 Playoff-Tore erzielt. So viele wie noch nie. In dieser Verfassung wird Martschini auch eine Option für Nationaltrainer Patrick Fischer und die WM im Mai in der Slowakei sein. Zu klein, zu soft. Das gilt nicht mehr.

Garrett Roe (31, Stürmer, US-Amerikaner):

Stratege, Bullyspezialist, Kämpfer und Skorer in Personalunion. Der mit seinen 173 Zentimetern ebenfalls kleingewachsene Center, der nie in der NHL gespielt hat, ist für die Gegner nicht unter Kontrolle zu bringen. Schon 5 Tore und 7 Assists steuerte Roe im Playoff zum aktuellen Erfolg des EVZ bei. Nachdem er wegen Verletzungen in der Qualifikation lediglich 31 Spiele bestritten hat, verfügt er nun auch noch über die Frische, die er für sein Spiel braucht.

Santeri Alatalo (28, Verteidiger, Finne mit Schweizer Lizenz:

Der Finne mit Schweizer Lizenz ist der Verteidiger der Stunde und blüht im System von Trainer Dan Tangnes richtiggehend auf. Alatalo spielt mit Abstand seine beste und produktivste Saison. Mit 23 Skorerpunkten hat der perfekt Schweizerdeutsch sprechende Sohn von Visp-Trainer Matti Alatalo bereits in der Qualifikation seinen bisherigen Bestwert (15 Skorerpunkte) pulverisiert. Im Playoff nun schon mit beeindruckenden 10 Assists. Läuferisch top, enorm wendig, tolle Spielübersicht.

Noch braucht der EVZ gegen Lausanne einen Sieg für die Final-Qualifikation. Wirbeln die magischen drei so weiter, dürfte es bereits am Donnerstagabend im Heimspiel klappen.

