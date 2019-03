Die unwelschen Welschen fordern nun den EV Zug

Der Druck lag vor dieser Belle ganz klar bei Lausanne, denn ein Scheitern gegen den Aussenseiter aus dem Emmental wäre bei den ambitionierten Investoren aus Nordamerika schlecht angekommen. Doch entweder haben die Waadtländer den Druck gar nicht wahrgenommen oder er hat sie zu einem Sondereffort getrieben. Anders ist diese 8:1-Gala in Spiel 7 nicht zu erklären.

«Vor dem Spiel war schon eine Nervosität zu spüren», gestand Captain Etienne Froidevaux, «aber die frühen Tore haben uns geholfen.» Sie führten den LHC erstmals in seiner Vereinsgeschichte in die Playoff-Halbfinals. Die Investitionen und der Umbau der Mannschaft haben sich erstmals ausbezahlt und ein neuer Höhepunkt ist für die Romands erreicht.

Mit Antonietti und In-Albon gibt es nur zwei Welsche

Allerdings hat der bisher erfolgreichste LHC nicht mehr viel mit einer welschen Mannschaft gemeinsam. Die Lausanner sind die unwelschesten Welschen aller Zeiten. Mit dem Waadtländer Benjamin Antonietti und dem Unterwalliser Loïc In-Albon gibt es in der aktuellen Mannschafts-Aufstellung lediglich zwei Romands.

Hinter vorgehaltener Hand spricht man etwas böswillig sogar von den zwei Quoten-Welschen, denn tragende Rollen spielen Antonietti und In-Albon nicht, sie gehören der vierten Sturmlinie an. In-Albon wird den Verein zudem Ende Saison verlassen, er spielt in Zukunft für Playoff-Gegner SCL Tigers.

Die Deutschschweizer sind in Lausanne klar in der Mehrheit. Deren zwölf waren am Samstagabend auf dem Matchblatt. Sogar die Kanadier sind in Lausanne durch Dustin Jeffrey und Cory Emmerton mit den Welschen auf Augenhöhe. Dazu kommen je ein Tessiner (Nodari), Amerika-Schweizer (Moy), Kanada-Schweizer (Traber), Finne (Lindbohm), Schwede (Junland) und Lette (Kenins).

Hatte Michel Zeiter recht?

Kein Schelm, wer da die Frage stellt, ob man in Lausanne einfach die Zeichen der Zeit erkannt hat und die These von Michel Zeiter eben doch wahr ist. Der Ex-Nationalspieler hatte 2013 behauptet, mit zu vielen Welschen im Team könne man nicht Meister werden, was damals für einigen Wirbel sorgte. Fakt ist: Seit dem HC La Chaux-de-Fonds 1973 hat es nie mehr ein Verein aus der Romandie geschafft, Meister zu werden. Und von den zwölf Schweizern, die derzeit in der NHL spielen, ist ebenfalls keiner ein Welscher.

Es kommt in Lausanne nicht überall an, dass der heimische Eishockeyverein derart unwelsch geworden ist. Vor allem viele Fans haben damit ihre liebe Mühe. Aber sie werden nun durch den Erfolg entschädigt. Als nächstes fordert der LHC im Halbfinal ab Dienstag den EV Zug. Jene Mannschaft also, die im Playoff bisher am meisten überzeugt hat. Es wird das Duell zwischen jener Equipe, die im Playoff am wenigsten Spiele bestreiten musste (Zug mit vier) gegen jene, die am meisten gefordert war (Lausanne mit sieben).

«Das wird pickelhart. Wir müssen mit der Energie aus diesem siebten Viertelfinalspiel in diese Serie steigen», sagt Captain Froidevaux. Und Goalie Sandro Zurkirchen glaubt: «Das wird eine spannende Serie. Wir freuen uns.» Er ist nicht nur einer der zwölf Deutschschweizer bei Lausanne, sondern wurde auch noch beim nächsten Gegner EV Zug ausgebildet.

