Ehemaliger ZSC-Star hat Angst vor einem Ei

«Eishockey ist ein Sport für echte Männer», so das Klischee. «Die Memmen können ja Fussball spielen.» Jetzt zeigte der ehemalige ZSC-Spieler Auston Matthews, dass auch Hockeyspieler Ängste haben. Doch wer hätte gedacht, dass er sich vor einer Kokosnuss oder einem Ei fürchtet?

Das ist natürlich etwas übertrieben. Die NHL veräppelt in ihrer Video-Serie «What's in the box?» regelmässig ihre Stars. Nun musste Matthews dran glauben. Zu Beginn steht er vor einem Tisch, auf dem verschiedene (lebende) Tiere stehen – beispielsweise eine fette Kröte, eine hungrige Schlange oder ein cooles Frettchen. Später muss der Center der Toronto Maple Leafs seine Hände in eine Box strecken, deren Inhalt er nicht sehen kann, aber ertasten soll.

Natürlich sind in der Box dann nicht die Kröte, das Frettchen oder gar die Schlange. Der Moderator packt eine Kokosnuss und später ein Ei in die Box – doch auch diese harmlosen Gegenstände lassen den All-Star vor Angst kreischen.

Eishockey

(fas)