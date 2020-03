Eher eine Saison-Absage, als weitere Geisterspiele

Wann wird wieder Eishockey gespielt?

Das ist offen. Vorerst wurde der für 7. März vorgesehene Playoff-Start sowie der Beginn der Abstiegs-Zwischenrunde verschoben. Sollte der Bundesrat das Veranstaltungsverbot nach dem 15. März aufheben, wird am 17. März gespielt. Selbiges gilt auch für die Swiss League. Doch wenn das Veranstaltungsverbot bestehen bleibt, ist es offen, wie es weitergeht.

Gibt es Worst-Case-Pläne?

Es wurden an der Ligaversammlung verschiedene Worst-Case-Szenarien diskutiert, aber noch keine Beschlüsse in dieser Richtung gefällt.

Ist dies anhand der aktuellen Entwicklung rund um das Coronavirus nicht ein wenig blauäugig?

Das kann man durchaus so sehen. Zu viele Fragen blieben an der Medienkonferenz im Anschluss an die Ligaversammlung unbeantwortet. »Wir haben uns entschieden, Schritt für Schritt vorzugehen. Erste Priorität hat es, diese Saison noch zu spielen und soweit möglich mit Zuschauern, begründet Liga-Direktor Denis Vaucher das Vorgehen.

Woher nimmt die Liga diese Hoffnung?

Vielleicht daher, dass der Druck der Wirtschaft trotz weiterer Coronavirus-Infizierter zu gross werden könnte und letztlich nicht das ganze Land auf Dauer still stehen kann. Oder sie hofft auf die ersehnte, aber aktuell nicht absehbare Entspannung der Lage.

Wann fallen weitere Beschlüsse?

Wenn der Bundesrat festlegt, wie es nach dem 15. März weitergeht, werden Liga und Clubvertreter sich wieder beraten. Allenfalls im Rahmen einer Telefonkonferenz oder sonst mit einer weiteren ausserordentlichen Ligaversammlung.

Gibt es im Extremfall weitere Geisterspiele?

Auszuschliessen ist grundsätzlich nichts. Aber Liga und Clubs wollen solche unbedingt vermeiden, da sie weder sportlich noch wirtschaftlich Sinn machen. Wahrscheinlicher scheint nach aktuellem Stand, dass die weitere Saison im Worst-Case irgendwann abgesagt würde. Geisterspiele waren akzeptabel, um die Qualifikation wenigstens zu Ende zu bringen. Es wäre aber schrecklich, auf diese Weise den Titel auszuspielen.

Wie kann die Eishockey-Saison abgesagt werden?

Dafür braucht es, wie bei sämtlichen Beschlüssen an der Ligaversammlung, eine Dreiviertelmehrheit.

Was ist, wenn sich diese Dreiviertelmehrheit Beschlüsse nicht finden lässt?

Vaucher schliesst dies aus: «Wir werden uns finden, wir sitzen alle im gleichen Boot.»

Wann ist der spätmöglichste Termin, um mit dem Playoff zu beginnen?

Auch das wurde noch nicht festgelegt. Eine Verschiebung um eine weitere Woche würde sicher noch drin liegen, doch wenn erst anfangs April gestartet werden könnte, würde es sehr schwierig. Selbst wenn das Playoff-Format auf best-of-five oder gar best-of-tree angepasst würde. Es wäre dann auch eine immense Herausforderung für die Clubs, ihre Spieler so lang im Rhythmus und auch die Motivation aufrecht halten zu können.

Wird Qualifikationssieger ZSC Lions nachträglich zum Meister erklärt, wenn die Saison abgesagt werden muss?

Das ist nicht klar, weil ein solcher Fall im Regelbuch nicht aufgeführt ist. Demzufolge bräuchte auch dieser Beschluss eine Dreiviertelmehrheit an der Ligaversammlung.

Was geschieht, wenn ein Spieler oder Clubvertreter sich mit dem Coronavirus infiziert?

Offizielle Regeln wurden noch keine aufgestellt. Dies will die Liga erst, wenn ein solcher Fall eintreten würde und dann entscheiden, ob die gesamte Mannschaft unter Quarantäne gesetzt werden muss, was faktisch einem Ausschluss aus dem Spielbetrieb gleichkäme.

Sind auch die Junioren vom Spielverbot betroffen?

Nein, auf den Stufen U20- und U17 wird unter Berücksichtigung der Bestimmungen des Bundes und der jeweiligen Kantone vorläufig weitergespielt.

