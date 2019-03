Ein Trio übernimmt für Rötheli

Trainer André Rötheli zu entlassen, war am Freitagabend nach der 0:6-Blamage gegen Langenthal für den Swiss-League-Verein Kloten das eine - die Nachfolgelösung zu finden, das andere. Am Sonntag steht bereits der nächste Match in Langenthal an. Nur wenn ihn Kloten gewinnt, ist es nicht das letzte Spiel der Saison.

Am Samstagmorgen kurz vor zwei Uhr war dann der Entscheid gefallen: Ein Trio folgt auf Rötheli: Der bisherige Assistenztrainer Waltteri Immonen, der frühere Verteidiger Beat Equilino und Sportchef Felix Hollenstein. Immonen und Equilino leiteten am Samstagmorgen das Training.

CEO Pascal Signer erklärte, dass die Entscheidung, Rötheli zu entlassen, vom Verwaltungsrat einstimmig gutgeheissen worden sei. «Das ist Teil des Geschäfts», erklärte Waltteri Immonen zur Entlassung von Rötheli. Zur heiklen Ausgangslage Klotens mit dem 1:3-Rückstand in der Serie sagte der Finne: «Die besten Spieler lieben solche Situationen.» Das Spiel am Sonntag (17.30) in Langenthal wird zeigen, ob Kloten solche Spieler hat. «Das Wichtigste im Playoff ist ein kurzes Gedächtnis», fügte Immonen an. So kurz, dass eben «die blamable Leistung», wie Signer die Vorstellung vom Freitag bezeichnete, vergessen geht. Zumindest in den Köpfen der Spieler.

