Erlebe die NHL-Stars hautnah in Florida

Anfang Oktober ist es wieder so weit: Die NHL startet in die neue Saison. Sei live im Stadion dabei, wenn die Florida Panthers mit dem Schweizer Denis Malgin ihre Saison auswärts gegen die Tampa Bay Lightning in der Amalie Arena am Samstag, 6. Oktober eröffnen, genau 25 Jahre nach Floridas erstem NHL-Spiel.

Bildstrecken Akira Schmid (18) wurde von NHL-Team gedraftet Die Flugdaten



ZRH-TPA: Mittwoch, 3. Oktober 2018

Abflug: 17.30 Uhr

Ankunft: 22.25 Uhr



TPA-ZRH: Sonntag, 7. Oktober

Abflug: 19.45 Uhr

Ankunft: 10.55 Uhr (am Folgetag, Montag, 8. Oktober) Das Programm



Neben dem Besuch des Florida-Derbys zwischen den Tampa Bay Lightning und den Florida Panthers bekommst du die Chance, die Stadt Tampa zu erkunden. Vom 4. Oktober bis 7. Oktober geniesst du ein exklusives Reiseprogramm, zusammengestellt von Visit Tampa Bay. Für Verpflegung und Übernachtung ist ebenfalls gesorgt.

Gemeinsam mit Teleclub schicken wir dich in die USA, in eines der lautesten Stadien der Liga. Dazu dokumentieren wir den Trip von dir und deiner Begleitperson mittels Videokamera. Ebenfalls mit dabei auf der fünftägigen Reise nach Tampa ist Morgan Samuelsson, der ehemalige ZSC-Meisterschütze und jetzige Teleclub-Experte.

Wie du dabei sein kannst? Nimm hier am Gewinnspiel teil, und mit etwas Glück sitzen du und deine Begleitung schon bald im Edelweiss-Flieger nach Tampa. Teilnahmeschluss ist der 23. September 2018.

Eishockey

(20 Minuten)