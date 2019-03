Führt der grosse Druck die ZSC Lions in die Blamage?

Reichen am Ende nicht einmal 80 Punkte?



Derart verrückt war der Strichkampf noch nie! Bislang reichten 71 Punkte noch immer, um das Playoff zu erreichen. Das wird in diesem Jahr anders sein. Zurzeit haben Fribourg und die ZSC Lions 71 Zähler auf dem Konto, und zumindest eines der beiden oder der fünf vor ihnen platzierten Teams wird in den sauren Apfel beissen müssen. Der Strichkampf wird sich daher in den letzten drei Runden der Qualifikation (Freitag, Samstag und Montag) weiter zuspitzen. Und wer weiss: Vielleicht reichen nicht einmal 80 Punkte fürs Playoff. Dann nämlich, wenn Fribourg und die ZSC Lions nun je noch das Maximum von 9 Punkten holen, Lugano mindestens 8, Ambri mindestens 7, die SCL Tigers mindestens 5, Biel mindestens 4 und Lausanne mindestens 3 – dann erwischt es tatsächlich ein Team trotz der stolzen Summe von 80 Punkten.