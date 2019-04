Gegen euphorisierte Aussenseiter oder Bären?

Nach 1995, 1997, 1998 und 2017 hat es der Eissportverein Zug zum fünften Mal in seiner Vereinsgeschichte in den Playoff-Final geschafft. Mit 8:1-Siegen sind die Zentralschweizer auf beeindruckende Art und Weise in die Endausmarchung um den Schweizer Meistertitel gestürmt. Der HC Lugano im Viertelfinal und der Lausanne HC im Halbfinal waren mehr Opfer denn Gegner.

Die neue EVZ-Generation ist nun wieder dort, wo sie 2017 schon war. In einem Playoff-Final. Damals wandelte sie in der Serie gegen den SC Bern zwar einen 0:2-Rückstand noch in ein 2:2 um, blieb aber mit zwei klaren Niederlagen zum Schluss im Kampf um den Meisterpokal trotzdem chancenlos.

«Wir sind als Mannschaft gewachsen»



Seither hat der EV Zug in seiner Entwicklung nochmals einige grosse Schritte gemacht. Nicht zuletzt auch dank dem auf diese Saison verpflichteten Trainer Dan Tangnes. «Wir sind als Mannschaft in dieser Zeit nochmals gewachsen und haben mehr Potenzial als vor zwei Jahren. Wir sind konstanter und solider geworden», sagt Goalie Tobias Stephan dazu.

Und wohl auch noch hungriger. Dies strahlen zumindest die Gesichter der Spieler aus. Als diese am späten Donnerstagabend nach getaner Halbfinal-Arbeit gegen Lausanne vom Eis kamen und in Richtung Garderobe schritten, sah man keinen ausgelassenen Jubel wie noch nach dem Finaleinzug 2017. Sondern eine fast schon neutrale Mimik. Es ist ein Zwischenziel erreicht. Mehr nicht. «Wir wollen mehr», stellt Stephan klar.

Der Wunsch nach einer Belle im anderen Halbfinal

Dass sie mit lediglich neun Playoff-Partien in den Final einziehen konnten, ist ein riesiger Vorteil für den EVZ. Denn ihr aktives, aggressives und lauffreudiges Powerhockey ist ein Energiefresser. Dass sie sich nun erneut eine Woche der Regeneration widmen können, während der Finalgegner mindestens noch bis am Samstag spielt und zwangsläufig weitere Kraft verbrauchen wird – für die Zentralschweizer sind das fast schon paradiesische Zustände.

Natürlich sagt keiner, ob er im Final nun lieber gegen Biel oder Bern spielen möchte. Da bekommt man als Antwort Standardfloskeln wie «beides sind sehr starke Mannschaften». Aber die Zuger hätten nichts dagegen, wenn der zweite Halbfinal auch am Samstag noch nicht vorbei wäre und erst am Dienstag in einer Belle enden würde. Zwei Tage vor dem ersten Finalspiel. «Sie dürfen auch gern noch den bisherigen Verlängerungsrekord brechen», sagt der Zuger Erfolgstrainer Tangnes mit einem Schmunzeln.

Ein völlig euphorisierter Aussenseiter

Der Norweger hat gute Erfahrungen mit gegnerischen Mannschaften gemacht, denen alles abverlangt wird: «Dass Lausanne in seiner Viertelfinal-Serie über sieben Spiele gehen musste, war natürlich ein Vorteil für uns. Sie wurden zwangsläufig müder und wir versuchten, permanent aufs Tempo zu drücken.»

Doch welcher Gegner wäre nun besser für den EVZ im Final? Man könnte meinen der EHC Biel. Doch das könnte ein Trugschluss sein. Die Seeländer haben auf dem Papier vielleicht nicht ganz die Klasse und die Breite des SC Bern, aber sie wären ein völlig euphorisierter Aussenseiter. Und der ganze Druck würde auf den Schultern der Zuger lasten. Nach dem Motto: Wenn nicht jetzt, wann dann?

Das wäre gegen den SCB anders. Einen eigentlichen Favoriten gäbe es bei dieser Finalserie, die zugleich die Revanche für 2017 wäre, nicht. Für Zug würden die bisherigen Playoff-Performances und die Energiereserven sprechen, für die meistererprobten Berner die Erfahrung.

Eishockey