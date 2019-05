Schweiz lässt Powerplay ungenutzt verstreichen

Am 11. Mai ist beginnt für die Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft in Bratislava die diesjährige WM-Kampagne. Um sich den letzten Schliff zu holen, bestreitet das Team von Trainer Patrick Fischer noch zwei Partien gegen Lettland. Dabei bietet sich den Spielern die letzte Möglichkeit, einen Platz im 25-köpfigen Kader zu ergattern. Je 2 Verteidiger und Stürmer werden nach den Partien in Herisau und Weinfelden das Team verlassen müssen.

Umfrage Gewinnt die Schweiz gegen Lettland? Ja natürlich! Lettland ist doch kein Gegner.

Nein. Nach der Niederlage gegen Frankreich verliert die Nati erneut.

Mir doch egal. Ich schaue lieber «SRF bi de Lüt».

Verfolgen Sie im Liver-Player die erste Partie gegen Lettland in Herisau.

Eishockey

(erh)