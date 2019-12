HCD-Präsident kontert Wohlwends Fan-Schelte

3 Spiele, 3 Niederlagen. Und dies beim Saisonhöhepunkt im eigenen Stadion. Für den HC Davos war der Spengler-Cup 2019 ein einziges Debakel. Nicht nur sportlich. Nach der 1:3-Viertelfinal-Niederlage und dem Turnier-Out kritisierte HCD-Coach Christian Wohlwend auch noch die eigenen Fans – eine Todsünde. Einen Tag danach meldet sich am Montag der Davoser Präsident Gaudenz Domenig zu Wort.

In einem Interview mit dem «Tages-Anzeiger» widerspricht Domenig den Aussagen seines Coachs, der nach dem Out keine netten Worte fürs Heimpublikum fand (im Video oben). Domenig spricht von einem «grossartigen Publikum» am Spengler-Cup und davon, dass «man sich die Unterstützung des Publikums verdienen muss». Gesprochen habe er aber mit Wohlwend seither noch nicht.

Die Aussagen zeigen: So schnell wird in Davos keine Ruhe einkehren. Die Leistung muss besprochen werden – und wohl auch der Umgang mit den eigenen Fans. Dies lassen zumindest Domenigs Aussagen vermuten.

