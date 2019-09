So hat sich Hischier im Sommer geschunden

Nico Hischier, inzwischen 20, steht vor der dritten NHL-Saison mit den New Jersey Devils. Der Walliser kostete den Sommer in der Schweiz aus, besuchte unter anderem das Eidgenössische Schwingfest. Auf dem Eis trainierte er wieder mit dem SCB. Daneben legte er zwei, drei Kilo an Muskelmasse zu. «Aber für mich ist das nicht wichtig. Zu schwer will ich nicht werden», sagt er. «Entscheidend ist, dass ich mich auf dem Eis wohlfühle.»

Devils-GM Ray Shero verstärkte das Team: Neben Nummer-1-Pick Hughes kamen Star-Verteidiger P. K. Subban und KHL-Topskorer Gusew dazu. «Auf dem Matchblatt haben wir ein stärkeres Team», sagt Hischier. «Aber entscheidend ist, dass wir wieder einen Spirit entwickeln wie vorletzte Saison.» Sollten die Devils das Playoff verpassen, hätte Hischier immer noch die Heim-WM als Trostpflaster.

Eishockey

(sg)