Hischiers Länderspiel-Premiere zuhause

Er ist unser erster Nummer-1-Draft und hat so Schweizer Sportgeschichte geschrieben. In seinen ersten beiden NHL-Saisons brachte es der 20-Jährige im Dress der New Jersey Devils bereits auf 100 Skorerpunkte. Nico Hischier hat die Schweizer Fans immer wieder entzückt.

Doch den Genuss, das Ausnahmetalent aus dem Wallis im Dress der A-Nationalmannschaft zu sehen, gab es bislang noch nicht. Im letzten Jahr musste Hischier seine WM-Teilnahme wegen einer Handgelenkverletzung absagen. Diesmal ist er, da die Devils das NHL-Playoff verpasst haben, dabei und wird an der WM in der Slowakei (ab 10. Mai) unser grosser Hoffnungsträger sein. Bevor es so weit ist, steht am Freitagabend anlässlich des WM-Vorbereitungsspiels gegen Frankreich aber erst einmal sein Nati-Debüt an.

Rückkehr in die Heimat

Dass diese Premiere fast vor der eigenen Haustür erfolgt, macht sie für Hischier noch spezieller. Die Eishalle Graben in Siders ist dem aus Naters stammenden Hischier bestens bekannt. «Das ist natürlich cool», freut er sich. Hischier wird die designierte Schweizer Parade­linie anführen, neben ihm werden Kevin Fiala und Vincent Praplan stürmen.

Die WM-Vorbereitung begann für die Schweiz letzte ­Woche (damals noch ohne ­Hischier) mit zwei klaren Niederlagen gegen Russland (2:5, 1:5). Nun geht es darum, in der Heimat Selbstvertrauen zu tanken. Nati-Trainer Patrick Fischer sagt: «Die WM rückt näher, entsprechend sind alle Spiele wichtig. Gegen Frankreich wollen wir uns mit dem Puck, also in der Offensive, gegenüber der Vorwoche steigern und dabei die Abwehrarbeit nicht ­vernachlässigen.»

Eishockey

(mal)