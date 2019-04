Hockeyspieler verprügelt aus Versehen den Schiri

Die Zuschauer im Colisée Cardin in Sorel-Tracy trauten ihren Augen kaum. In der kanadischen Hockey-Liga LNAH (Ligue Nord-Américaine de Hockey), die in den Provinzen Québec und Ontario existiert und für ihre Schlägereien berühmt-berüchtigt ist, standen sich am Sonntag die Éperviers Sorel-Tracy und die Cool FM St-Georges gegenüber. Es kam nach gerade mal drei Sekunden Spielzeit zu einer Schlägerei zwischen zwei Spielern, wie es im Eishockey erlaubt ist, solange kein Spieler auf dem Eis liegt.

Bildstrecken Das Wunderkind aus dem Wallis

Als aber Hubert Poulin gegen David Lacroix seinen Stand verliert und aufs Eis fällt, greifen die Schiedsrichter ein. Poulin sieht nichts mehr, Lacroix hat ihm das Trikot über den Kopf gezogen. Da spürt Poulin plötzlich wieder einen Gegner und haut unvermittelt zu. Nur dumm, dass er den Linienrichter erwischt, dieser bleibt liegen. Der Stimmung tat dieser Vorfall keinen Abbruch. Dem 30-jährigen Poulin droht nicht nur eine Sperre, sondern seine Cool FM St-Georges verloren die Partie auch 1:5 und liegen in der Playoff-Serie 0:3 zurück.

Eishockey

(hua)