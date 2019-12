Ihr letztes Duell brachte das Fass zum Überlaufen

Oft ist es bloss eine Frage der Erwartungshaltung. Davos war bislang das meistgelobte Team der Meisterschaft, Zug das am häufigsten kritisierte. Dabei trennt die beiden bei Qualifikationshälfte nur ein Punkt, im heutigen Direktduell kann der EVZ den HCD überholen.

Eishockey-Fans kommen heute Abend bei 20 Minuten voll auf ihre Kosten: Sie können den National-League-Match zwischen dem EV Zug und Rekordmeister HC Davos ab 19.45 Uhr in der App und auf der Website kostenlos streamen. 20 Minuten zeigt das Spiel in Kooperation mit dem TV-Sender Mysports, der sämtliche NL-Partien live und exklusiv überträgt. Präsentiert wird der Match von microspot.ch.

Warum die derart unterschiedliche Beurteilung der bisherigen Saison? Weil es 2018/19 genau umgekehrt war. Der EVZ stürmte in den Final, war die positive Überraschung, der HCD wurde Zweitletzter.

Genoni ist zurück im Tor

Natürlich liegt es auch am Kader. Der EVZ hat sich ein potenzielles Meisterteam zusammengestellt, bloss spielte dieses bislang nur selten wie ein Champion. Oft wirkten die Zuger angesichts ihres wunderbaren Talents wie eine überhebliche, defensiv faule Mannschaft, die vor allem schöne Tore schiessen will. Der HCD mit seinem jungen Team trat als Aussenseiter mit grossem Herzen auf, erspielte und erkämpfte sich viele enge Siege.

Dass die Zuger auch anders können, zeigten sie just, als Goalie Leonardo Genoni, einer ihrer Top-Transfers, verletzt ausfiel. Mit U-20-Nationaltorhüter Luca Hollenstein zwischen den Pfosten agierten die Zuger plötzlich defensiv verantwortungsvoll. Hollenstein ist nun bei der Junioren-Nationalmannschaft an der Weltmeisterschaft in Tschechien, Genoni wieder gesund und damit heute gegen Davos im Tor.

Beim letzten Aufeinandertreffen, einer (zu) knappen 4:5-Niederlage, hatte er sich verletzt. Es war die Partie, die teamintern beim EVZ das Fass zum Überlaufen brachte und eine Aussprache provozierte. Kommt heute die Wiedergutmachung?

Eishockey