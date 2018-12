Ist der Spengler-Cup 2018 Fluch oder Segen?

Der HCD ist in dieser Saison nicht mehr der HCD, den wir seit dem Wiederaufstieg 1993 kennen. Ohne ein Hockeywunder wird der Rekordmeister erstmals das Playoff verpassen.

Und dass Trainer-Ikone Arno Del Curto nach 22 Jahren nicht mehr an der Bande herumtigert, ist auch einen Monat nach dessen Rücktritt noch immer gewöhnungsbedürftig. Nun steht sein beim Coaching wesentlich ruhigerer Nachfolger Harijs Witolinsch mit einem tief gefallenen Team während 5 Tagen am Heimturnier im nationalen Fokus.

Es fehlt ein zweites Schweizer Team

Ausgerechnet in diesem Jahr, ausgerechnet während dieser heiklen Davoser Phase fehlt am Spengler-Cup eine zweite Schweizer Kraft, wie beispielsweise die Nati im Vorjahr oder der zweimalige Turniersieger Servette (2013, 2014), die die nationale Aufmerksamkeit mitgestaltet. Stolpert der Gastgeber nun ähnlich durch sein Turnier wie durch die Meisterschaft, könnte der 92. Spengler-Cup daher eine ganz zähe Angelegenheit werden.

Dass es OK-Präsident und HCD-Geschäftsführer Marc Gianola unter anderem gelungen ist, einen KHL-Hochkaräter wie Magnitogorsk zu verpflichten, ist zwar ehrenwert. Doch das Turnier braucht ein nationales Highlight, um über fünf Tage in der Öffentlichkeit ein Thema zu sein. Dazu verdammt, dieses zu liefern, ist als einziger Schweizer Vertreter der HC Davos. Doch ob er das in seiner aktuellen Verfassung überhaupt kann?

Witolinsch: «Ich habe gute Sachen gesehen»

Im Klassiker gegen das Team Canada setzte es zum Auftakt eine 1:2-Niederlage ab. Man sah im ersten Spengler-Cup-Spiel nach 22 Jahren ohne Del Curto einen HCD, der zu Beginn unter die Räder kam und froh sein konnte, nicht höher als mit 0:2 in Rückstand zu geraten. Man sah aber auch einen HCD, der anschliessend viel Moral, Willen und Engagement zeigte, zu einem Punktgewinn reichte es aber trotzdem nicht. «Wir brauchten 20 Minuten, um zu verstehen, dass wir uns hier auf einem anderen Niveau bewegen. Danach habe ich gute Sachen gesehen», bilanzierte Witolinsch seine Turnierpremiere.

Doch weshalb ist der HCD eigentlich das einzige Schweizer Team am Spengler-Cup 2018? Er habe zwar mit anderen Schweizer Teams verhandelt, doch es habe sich kein Abschluss ergeben, sagt Gianola. Er findet es aber auch schön, dass die sechs Teams aus sechs verschiedenen Ländern kommen. Dies entspreche der eigentlichen Philosophie von Gründer Dr. Carl Spengler.

Nun ein länderübergreifender Krisengipfel

Doch womöglich wurde diese Rückkehr zur Hockeyromantik schlicht auf das falsche Jahr angesetzt. Der kriselnde Gastgeber steht nun gegen das in der DEL ebenfalls nicht auf Touren kommende Nürnberg (wie Davos nur auf Rang 11) in einem länderübergreifenden Krisengipfel auf jeden Fall unter Zugzwang, damit nach der Meisterschaft nicht auch noch der für ihn so wichtige Spengler-Cup zu einem Desaster wird.

Andererseits ist das Heimturnier auch weiterhin eine grosse Chance. «Gelingt uns ein guter Spengler-Cup, könnte das auch für die Meisterschaft viel bewirken», ist HCD-Stürmer Thierry Bader, gegen Kanada der einzige Torschütze, überzeugt. Wird der Spengler-Cup 2018 für den HC Davos zum Fluch oder zum Segen?

