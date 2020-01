Jennis Doppelschlag zu Beginn der Krueger-Ära

Zum Schluss konnte die Nati vor 22 Jahren die Halbfinal-Qualifikation und den vierten Schlussrang bejubeln. Aber der Auftakt in die Heim-WM in Zürich und Basel verlief alles andere als rosig. Die Nati verlor ihre ersten beiden Partien gegen die USA (2:5) sowie Schweden (2:4) und stand im letzten Vorrunden-Spiel gegen Frankreich unter Zugzwang.

Umfrage Wer gewinnt an der Eishockey-WM in der Schweiz Gold? Kanada

Schweden

Tschechien

Deutschland

Slowakei

Dänemark

Weissrussland

Grossbritannien

Russland

Finnland

USA

Schweiz

Lettland

Norwegen

Italien

Kasachstan





In 100 Tagen beginnt die Eishockey-WM in der Schweiz. In einer siebenteiligen Serie stimmt 20 Minuten seine Leser auf den Grossanlass ein und blickt nochmals auf schillernde WM-Momente zurück.



Tickets und weitere Infos zum Sportevent in Zürich und Lausanne gibt es auf: 2020.iihfworlds.com In 100 Tagen beginnt die Eishockey-WM in der Schweiz. In einer siebenteiligen Serie stimmt 20 Minuten seine Leser auf den Grossanlass ein und blickt nochmals auf schillernde WM-Momente zurück.Tickets und weitere Infos zum Sportevent in Zürich und Lausanne gibt es auf: 2020.iihfworlds.com

Ein Sieg mit drei Toren Unterschied war nötig, um der Abstiegsrunde zu entkommen. Bis zur 56. Minute führte die Nati in besagtem Schlüsselspiel «nur» mit 3:1, doch dann überschlugen sich die Ereignisse. Marcel Jenni traf sowohl zum 4:1 und dann auch zum 5:1 (ins leere Tor), was nicht nur bedeutete, dass die Schweiz die Abstiegssorgen los war, sondern auf Kosten der USA sogar noch den Sprung in die damalige Zwischenrunde schaffte. Und in dieser startete die Nati dann durch, schaffte mit einem Sieg gegen Russland (4:2) und einem 1:1-Remis gegen die Slowakei den Vorstoss in den Halbfinal.

Vom WM-Helden zum Olympia-Skandal

«Die meisten meiner Tore habe ich vergessen, aber diese beiden sind noch immer präsent bei mir, denn das war schon sehr emotional. Der Grat war schmal und der Druck hoch – durch diesen Befreiungsschlag kam Ruhe ins Team», erinnert sich der inzwischen 45-Jährige Jenni an das schillernde Frankreich-Spiel zurück. Mit seinem Doppelschlag war der Zürcher auch dafür verantwortlich, dass die Ära von Nationaltrainer Ralph Krueger, die letztlich 13 Jahre anhielt, mit einem Erfolgserlebnis begann.

Ausgerechnet Jenni, der sich vier Jahre später mit Krueger verkrachte, nachdem er nach einem nächtlichen Ausflug zusammen mit Reto von Arx von den Olympischen Spielen in Salt Lake City ausgeschlossen wurde. «Inzwischen kann ich darüber lachen. Das ist lange her und war schon eine spezielle Geschichte. Lassen wir das mal so im Raum stehen», so Jenni süffisant über den Vorfall, der damals als «Bier-Skandal» die Schlagzeilen prägte.

Erfolgreicher Nachwuchstrainer beim EV Zug

Wie Von Arx (aktueller Assistenztrainer U20-Nati) ist Jenni heute ebenfalls als Coach tätig. Die U17 des EV Zug führte er in der letzten Saison zum Meistertitel. «Es ist ein vielschichtiger Job. Ich versuche den Jungs zu vermitteln, wie sie besser werden und was es braucht, um Profi zu werden», erklärt Jenni. Es sei zwar durchaus ein Ziel, eines Tages Trainer einer Profi-Mannschaft zu werden, aber im Moment passe es für ihn so wie es sei: «Das ist die Basis des Eishockeys. Da kann ich viel lernen.»

Eishockey