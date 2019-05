Jetzt geht es gegen Kanada

Gegen die Tschechen hatten es die Schweizer am Donnerstagnachmittag in eigener Hand, sich in eine gute Ausgangslage für den Viertelfinal zu bringen. Mit der 4:5-Niederlage gegen Tschechien schloss die Equipe um Patrick Fischer die Vorrunde auf dem vierten Platz ab. Damit kommt es am Donnerstag zum Duell mit Kanada.

Die Nordamerikaner gewannen ihr abschliessendes Gruppenspiel gegen die USA diskussionslos mit 3:0. Sie beendeten die Vorrunde in der Gruppe A auf dem ersten Rang vor Finnland und Deutschland. Dabei haben die Ahornblätter am Ende sechs Siege und nur eine Niederlage auf ihrem Konto stehen.

Revanche für Kandada?

Im Viertelfinal bietet sich den Kanadiern die Chance, sich für die letztjährige Niederlage im WM-Halbfinal zu revanchieren. Damals gewannen die Schweizer ein umkämpftes Spiel 3:2. Neben einer herausragenden Teamleistung stach in jener Partie Leonardo Genoni hervor. Der Torhüter konnte nicht weniger als 43 Schüsse auf sein Gehäuse parieren. Ob er auch dieses Jahr in den entscheidenden Spielen wieder zwischen den Pfosten steht, bleibt abzuwarten.

«Hockey Canada» stellt in der Slowakei das mit Abstand jüngste Team. Die Kanadier sind im Durchschnitt 24-jährig und somit zwei Jahre jünger als die Finnen, die zweitjüngste Mannschaft. Die Schweizer sind im Schnitt zwar drei Jahre routinierter, aber auch acht Zentimeter kleiner und und vier Kilo leichter als die Kanadier.

Am auffälligsten spielten für Kanada in der Vorrunde die Stürmer Anthony Mantha von den Detroit Red Wings und Jonathan Marchessault von den Vegas Golden Knights. Mantha realisierte sieben Tore und fünf Assists in sieben Spielen. Marchessault brachte es auf drei Tore und sechs Assists. Über die beste Plus-/Minusbilanz verfügt Captain Kyle Turris ( 9), mit 29 der älteste Akteur im Team von Headcoach Alain Vigneault. Turris ist bei Nashville ein Teamkollege von Roman Josi.

Die Viertelfinal-Paarungen in der Übersicht:

In Kosice:

Kanada - Schweiz, 16.15 Uhr

Finnland - Schweden, 20.15 Uhr

In Bratislava:

Russland - USA, 16.15 Uhr

Tschechien - Deutschland, 20.15 Uhr



Eishockey

(erh/sda)