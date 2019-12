Leichtes Spiel der Schweiz gegen Norwegen

Werbung in eigener Sache betreiben: Das will das Schweizer Nationalteam in Visp tun. Und das ist ihr im ersten Spiel gegen Norwegen gelungen. Das Team von Patrick Fischer dominierte den schwachen Gegner nach Belieben und gewann 5:0.

Umfrage Wie weit kommt die Nati an der Heim-WM? Nach der Gruppenphase ist leider schon Ende.

Zwar schafft es die Nati in den Viertelfinal, scheitert aber da.

Bis in den Halbfinal, da kommt das Aus.

Bis in den Final, für den Titel reicht es erneut nicht.

Die Schweiz wird Weltmeister!





Vom 8. bis am 24. Mai 2020 findet in der Schweiz die IIHF Eishockey-WM statt. 16 Teams messen sich an den Spielorten in Zürich und Lausanne.



Tickets und weitere Infos gibt es auf der Website der IIHF Eishockey-WM: 2020.iihfworlds.com Vom 8. bis am 24. Mai 2020 findet in der Schweiz die IIHF Eishockey-WM statt. 16 Teams messen sich an den Spielorten in Zürich und Lausanne.Tickets und weitere Infos gibt es auf der Website der IIHF Eishockey-WM: 2020.iihfworlds.com

Der Sieg der Schweizer geriet nie in Gefahr. Ganz so einseitig wie im ersten Aufeinandertreffen der beiden Nationen war das Gezeigte aber nicht. 1937 entschied die Schweiz den Vergleich an der WM in London 12:2 für sich. Das ist deshalb erwähnenswert, weil diese Begegnung in Norwegens Eishockeygeschichte ihren Platz auf sicher hat: Es handelte sich um das erste Länderspiel einer norwegischen Auswahl überhaupt.

Das jüngste Wiedersehen wird kaum historische Spuren hinterlassen. Höchstens bei Philippe Furrer, der sein 100. Länderspiel bestritt und nach 30 Minuten den vierten Treffer erzielte. Zuvor hatten die Captains von Genf (Noah Rod) und Bern (Simon Moser) reüssiert.

Moser – er trug auch für die Schweiz das «C» auf der Brust – traf zweimal mittels Ablenker und belegte, dass es kaum einen Spieler mit Schweizer Pass gibt, der im Slot effizienter arbeitet.

Wiedersehen an der WM



Die Norweger hatten dem Tempo der Schweizer nichts entgegenzusetzen. Sie setzten auf ihre Vorzüge im Körperspiel, konnten nie verbergen, dass sie spielerisch an Klasse eingebüsst haben. Wenn sich die Teams am 14. Mai das nächste Mal messen, wird die Schweiz als klarer Favorit antreten und der Rahmen ungleich populärer sein: Es handelt sich um das vierte Gruppenspiel des Gastgebers an der WM in Zürich. Vorerst geht es für Fischers Equipe heute gegen Russland um den Turniersieg am heimischen Vierländerturnier.

Schweiz - Norwegen 5:0 (1:0, 3:0, 1:0)

Visp. - 2740 Zuschauer. - SR Salonen/Stricker (FIN/SUI), Progin/Schlegel (SUI).–Tore: 8. Moser (Untersander, Corvi/Ausschluss Loken Pedersen) 1:0. 21. (20:16) Rod (Fora, Ambühl) 2:0. 30. (29:11) Moser (Corvi, Suter/Ausschluss Lindström) 3:0. 30. (30:00) Furrer (Untersander) 4:0. 46. Andrighetto (Corvi) 5:0.–Strafen: je 4mal 2 Minuten.

Schweiz: Mayer; Untersander, Furrer; Karrer, Marti; Trutmann, Löffel; Egli, Fora; Andrighetto, Corvi, Simon Moser; Praplan, Suter, Hollenstein; Ruefenacht, Richard, Scherwey; Rod, Ambühl, Bertaggia.

Norwegen: Volden; Holös, Kaasatul; Krogdahl, Bull; Norstebö, Ostby; Loken Pedersen; Karterud, Lindström, Reichenberg; Valkvä Olsen, Trettenes, Salsten; Granholm, Forsberg, Hoff; Willman, Brekke, Solem; Ronnild, Knold.

Bemerkungen: Schweiz ohne Nyffeler (Ersatztorhüter) und Berra (abgereist wegen muskulärer Probleme). - Schüsse: Schweiz 25 (8-11-6); Norwegen 9 (5-1-3). - Powerplay-Ausbeute: Schweiz 2/4; Norwegen 0/4.



Die Sendung ist zu hören auf Spotify sowie auf Apple Podcast . Oder direkt hier:

Eishockey