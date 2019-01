Lugano hat gegen den ZSC erneut das Nachsehen

Die ZSC Lions waren dem HC Lugano im letzten Playoff-Final eine Nasenlänge voraus, setzten sich 4:3 durch. Letzte Woche gewannen die Zürcher die beiden Strich-Duelle gegen die Tessiner. Nun waren sie auch noch schneller bei der Verpflichtung von Arno Del Curto.

Es ist seit vielen Jahren ein Traum von Lugano-Präsidentin Vicky Mantegazza, Del Curto eines Tages als Trainer zu verpflichten. Und Del Curto hat auch schon zugegeben, dass ihn der Job unter Palmen reizen würde. Doch die Führungscrew hielt zu lange an Greg Ireland fest. Obwohl es Kontakte zu Del Curto gegeben haben soll.

Ist er wegen Luganos Sieg gegen Rappi beim ZSC?

Doch was wäre geschehen, wenn Ireland am Samstag das Schlüsselspiel gegen die Rapperswil-Jona Lakers verloren hätte? Dann wäre Ireland am Sonntag vermutlich entlassen worden. Und Del Curto der Rote Teppich ausgelegt?

Doch Lugano hat die Partie gegen die Lakers im Schlussdrittel noch gedreht. Ireland durfte bleiben. Reagiert haben stattdessen die ZSC Lions, nachdem sie am Sonntag das Spiel gegen Davos verloren haben. Die Zürcher waren schneller, haben den möglichen Wettlauf gegen Lugano gewonnen. Gute Neuigkeiten sind das im Tessin eigentlich nur für Greg Ireland.

