Lust auf «Speeddating» mit Fischer und Streit?

Du hast die einmalige Chance, dein Eishockey-Wissen im Rahmen eines exklusiven Quiz unter Beweis zu stellen. Die Quizmaster sind keine Geringeren als Nationaltrainer Patrick Fischer und der ehemalige Nationalspieler Mark Streit.

Wie funktioniert das Ganze? Ihr nehmt nacheinander auf dem heissen Stuhl Platz, dein Gegenüber ist entweder Patrick Fischer oder Mark Streit.Während 3 Minuten wirst du vom Experten mit Fragen rund um das Nationalteam gelöchert. Wer am fleissigsten punktet, gewinnt.

Was gibt es nebst Ruhm und Ehre zu gewinnen? Zwei Tickets der Kategorie 1 für das WM-Gruppenspiel der Schweiz gegen die USA am 19. Mai 2020 im Zürcher Hallenstadion. Plus hast du die Möglichkeit, dich mit den beiden Eishockey-Grössen auszutauschen. Du bist an diesem Tag herzlich eingeladen, dein Lieblings-Trikot oder einen Fanschal zu tragen.

Hier kannst du dich bis am Freitag, 6. September (12 Uhr), anmelden:

Was dieses Erlebnis noch einmaliger macht: Das Quiz findet während einer Zugfahrt statt. Entweder zwischen Zürich und Bern oder zwischen Bern und Lausanne. Du hast die Wahl, auf welcher Strecke du teilnehmen möchtest. Abfahrt ab Zürich Hauptbahnhof: 11.32 Uhr. Abfahrt Bern: 12.34 Uhr.

Über den Transport musst du dir keine Gedanken machen. Die SBB stellt dir für den 10. September ein Tages-GA zur Verfügung. Auch für eine Verpflegung an Bord ist gesorgt. Weitere Details erfährst du, wenn du zu den Auserwählten gehörst. Wir freuen uns auf das Abenteuer mit dir!

Vom 8. bis 24. Mai 2020 findet in der Schweiz (in Zürich und Lausanne) die 2020 IIHF Eishockey-WM statt. Der Spielplan steht bereits, und ab dem 10. September 2019 stehen die begehrten «Day Tickets» zum Verkauf. Das ist deine Chance, dir ein Ticket für die Auftritte der Schweizer Nati zu ergattern, welche ihre Gruppenspiele allesamt im Zürcher Hallenstadion austrägt.

Oder du nutzt die einmalige Chance und machst mit bei unserem Quiz. Hier kannst du dich bis am Freitag, 6. September (12 Uhr), anmelden:

