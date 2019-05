Nati jubelt mit «Legändä und Heldä» von Bligg

Es hat Tradition, dass jede Nation an der Eishockey-WM ihren eigenen Torsong hat. Dieser wird jeweils von der Mannschaft ausgewählt und dann während des Turniers nach jedem Tor der jeweiligen Nation eingespielt. Oft ist es ein Song, der einen Bezug zum eigenen Land hat oder in der Landessprache gesungen wird.

Das ist auch bei der Schweiz der Fall. Die Nati hat sich in diesem Jahr für «Legändä und Heldä» von Bligg entschieden. Es ist kein neuer Song, sondern war ursprünglich die Hymne des Schwingfestes 2010 in Frauenfeld. Aber der Inhalt des Textes lässt sich auch prima auf das Eishockey adaptieren.

Eine Schwinger-Hymne, die auch optimal zum Eishockey passt

Textzeilen wie «Mir gänd Bluet, Schweiss und Träne für die Wält, dur Niederlag und Sieg, bis as bittre Änd» oder «S gaht berguf, s gaht bergab s isch en lange Pfad» passen optimal zum Eishockey und dem Weg, den die Nati an einem WM-Turnier zu gehen hat.

Nun, das erste Schweizer Tor im ersten WM-Spiel gegen Italien ist gefallen. Und der Song des populären Zürcher Mundartrappers Bligg wurde in der Ondrej Nepela Arena in Bratislava ein erstes Mal abgespielt. Hoffen wir darauf, dass «Legändä und Heldä» in den kommenden zwei Wochen noch ganz oft abgespielt wird. Es würde bedeuten, dass die WM 2019 in der Slowakei für die Schweiz zum Erfolg wird.

