Gaëtan Haas haucht dem SCB neues Leben ein

Im fünften Viertelfinal-Spiel gegen Servette schied der Nati-Stürmer verletzungsbedingt aus. Er soll sich in jenem Match gleich zwei Blessuren zugezogen haben. Und seither war Haas nicht mehr gesehen. Bis am Samstag. Der Bieler verpasste sowohl den Ausgang in der Serie gegen die Genfer, wie auch sämtliche sieben Halbfinal-Partien gegen seinen Ex-Club.

«Das war schon nicht einfach, von draussen zusehen zu müssen. Aber ich war natürlich sehr glücklich, dass wir die beiden Serien gewinnen konnten und ich so die Möglichkeit erhielt, überhaupt noch eingreifen zu können», sagt der 27-Jährige rückblickend.

«Das erste Drittel war schwierig»

Zurück erwartet wurde Haas eigentlich erst nächste Woche. Doch nun gab er bereits in Final-Spiel 2 sein Comeback. Man habe die Situation jeden Tag neu angeschaut und dann am Freitag entschieden, dass es für Samstag reicht, verrät er.

Nach fast einem Monat Pause direkt in die Intensität eines Playoff-Finals auf höchstem Level. Das stellte auch für einen so starken und erfahrenen Spieler wie den WM-Silberhelden 2018 eine grosse Herausforderung dar: «Im ersten Drittel war es schwierig, den Atem und die Beine zu finden. Doch danach ging es immer besser.»

«Wie fit ich bin, werden wir sehen»

Haas verlieh sich zusätzliche Flügel, indem er seine Rückkehr mit dem Torerfolg zum 1:0 feiern konnte und er damit wesentlichen Anteil am 3:2-Sieg nach Verlängerung hatte. Doch der Center tat dem Spiel des SCB nicht nur wegen seines Treffers gut, er gab den Mutzen mehr Breite, mehr Klasse und mehr Luft.

Das Comeback von Gaëtan Haas hauchte dem SCB im Kampf um den Titel neues Leben ein. «Ich bin zufrieden, es ist gut gegangen», freute er sich, ohne dabei überschwänglich zu werden: «Wie fit ich effektiv bin, werden wir in den nächsten Spielen sehen.»

Bei der 1:4-Niederlage gegen den EVZ in Finalspiel 1 sass Haas noch auf der Tribüne, nun war er beim 3:2-Sieg nach Verlängerung in Spiel 2 wieder mittendrin. Seine Bilanz: «Fünf gegen Fünf haben wir dieses Mal gut gespielt. Die Tore, die wir erhielten, fielen in Unterzahl. Deshalb ist es wichtig, dass wir so wenige Strafen wie möglich nehmen.»

