Ambri erfolgreich beim Spengler-Cup-Debüt

Der Spengler-Cup hat ein neues Heimteam. So wie das Davoser Eisstadion beim Auftaktspiel bebte, zitterte und jubelte, haben es sich wohl nicht einmal das OK oder die Premierengäste aus der Leventina erträumt. Doch Ambri verwandelte seinen ersten Auftritt am Traditionsturnier in einen regelrechten Triumph. Auf den ausverkauften Rängen, wo Blau-Weiss dominierte, den ganzen Nachmittag über gesungen und musiziert wurde. Vor allem aber auf dem Eis, wo die Mannschaft von Luca Cereda einem der stärksten Teams der KHL keine Chance liess und 4:1 gewann.

Engagierte Tessiner

Ambri schoss seine Tore gegen Salawat Ufa in Überzahl, in Unterzahl und bei fünf gegen fünf. Den Auftakt machte Robert Sabolic nach nur 148 Sekunden, noch vor der ersten Pause erhöhte Captain Michael Fora per Shorthander auf 2:0, in der 24. Minute war Marco Müller im Powerplay erfolgreich. Dieses 3:0 war so klar wie verdient, Ambri überzeugte mit all den Tugenden, die es auch in der Meisterschaft auszeichnen: Organisation, Leidenschaft und Einsatz bis zum Letzten.

Mit so viel Engagement jedenfalls ist schon lange kein Team mehr in den Spengler-Cup gestartet. Es war, als hätten sich 82 Jahre Clubgeschichte bei diesem späten Debüt entladen. Dabei war der Auftritt von Ufa nicht zu vergleichen mit jenem der russischen Landsmänner von Metallurg im Vorjahr. Das Team aus Magnitogorsk war damals als Favorit gestartet, dann mit nur drei Toren aus drei Spielen ausgeschieden und hatte damit die Serie ohne KHL-Turniersieger auf acht Jahre verlängert. Ufa dagegen zeigte sich an diesem Stephanstag durchaus bemüht, stürmte am Ende vehement vorwärts. Doch ausser dem glückhaften Ehrentreffer schaute nichts heraus.

Im Gegenteil. Wojtek Wolski, zusammen mit Marco Miranda, Floran Douay (Servette), Chris Egli (Davos), Ersatzgoalie Ludovic Waeber (Fribourg) sowie Chris Egli einer von Ambris fünf Verstärkungsspielern, schoss im Schlussdrittel gar noch das 4:1 – dem die Schiedsrichter nach Konsultation des Videos allerdings die Anerkennung versagten. Das vierte Tor fiel in den Schlusssekunden dann doch noch. Und war eine Krönung, die Ambris Premiere gar nicht mehr nötig hatte. Sie war auch so spektakulär genug und endete nicht nur mit einem 4:1, sondern so wie jeder Heimsieg von Ambri-Piotta: mit der Montanara aus Tausend Kehlen.

Effiziente Kanadier

Im Abendspiel siegte das Team Canada gegen den tschechischen Meister Trinec 4:1. Dabei zeigten sich die Kanadier gnadenlos effektiv. Die ersten zwei Treffer erzielten sie jeweils im Powerplay durch Kris Versteeg und Kevin Clark. Erneut Clark war es, der in der 27. Minute eine Zwei-gegen-Eins-Situation nach perfekter Vorarbeit von Ian Mitchell zur vermeintlichen Vorentscheidung abschloss. Doch die Tschechen reagierten umgehend mit dem 1:3 durch Aron Chmielewski. Trotz intensiver Bemühungen kamen sie aber nicht mehr näher heran – im Gegenteil: Clark, Stürmer bei den Rapperswil-Jona Lakers, machte mit seinem dritten Treffer und dem 4:1 ins leere Tor alles klar.

Ambri-Piotta - Salawat Ufa 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

6300 Zuschauer (ausverkauft). – SR Romasko/Stricker (RUS/SUI), Kaderli/Schischlo (RUS).

Tore: 3. Sabolic (Zwerger, Fischer) 1:0. 16. D'Agostini (Fora, Egli/Ausschluss Zwerger!) 2:0. 24. Müller (Zwerger, Miranda/Ausschluss Kuzmin) 3:0. 39. Lisowez (Omark, Burmistrow) 3:1. 60. (59:42) Müller (Egli) 4:1 (ins leere Tor).

Strafen: 3-mal 2 Minuten gegen Ambri, 5-mal 2 Minuten gegen Ufa.

Ambri-Piotta: Manzato; Fora, Dotti; Fischer, Plastino; Ngoy, Pinana; Fohrler; Trisconi, Goi, Hinterkircher; Flynn, D'Agostini, Wolski; Zwerger, Müller, Miranda; Sabolic, Douay, Egli.

Ufa: Karejew; Sergejew, Koledow; Zuligin, Lisowez; Muchamadullin, Petrischew; Garejew; Amirow, Burmistrow, Omark; Baschkirow, Kartajew, Schoschnikow; Baranow, Pimenow, Majorow; Lukin, Pustezerow, Kuzmin; Tschewtschenko.

Bemerkungen: Ambri-Piotta ohne Bianchi, Conz, Dal Pian, Hofer, Kneubühler, Kostner, Novotny und Rohrbach (alle verletzt). – Pfosten: 53. Schoschnikow. – 58. Timeout Ufa, ab 57:38 bis 58:30 sowie von 58:53 bis 59:42 ohne Torhüter.

Ocelari Trinec - Team Canada 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)

6006 Zuschauer. – SR Lemelin/Wiegand (USA/SUI), Kovacs/Progin (SUI/SUI).

Tore: 6. Versteeg (Jeffrey, Tambellini) 0:1. 23. Clark (Noreau, Tambellini/Ausschluss Marcinko) 0:2. 27. Clark (Mitchell, Wiercioch) 0:3. 29. Chmielewski (Musil) 1:3. 59. Clark 1:4 (ins leere Tor).

Strafen: 6-mal 2 Minuten gegen Ocelari Trinec, 2-mal 2 Minuten gegen Team Canada.

Ocelari Trinec: Kvaca; Doudera, Gernat; Musil, Galvins; Haman, Zahradnicek; Adamek; Stransky, Marcinko, Dravecky; Ondrej Kovarcik, Michal Kovarcik, Martynek; Chmielewski, Polansky, Adamsky; Sztzurc, Novotny, Hrna.

Team Canada: Fucale; Noreau, MacDonald; Grant, Wiercioch; Postma, Maione; Mitchell; Jooris, Desharnais, Winnik; Clark, Jeffrey, Versteeg; Fehr, Maxwell, DiDomenico; Danforth, Tambellini, Upshall; Faille. – 59. Timeout Trinec, von 58:41 bis 58:59 ohne Torhüter.

Eishockey

(phm/rom)