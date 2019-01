Nico Hischier trifft erneut für die Devils

Nico Hischier skort in der besten Eishockey-Liga der Welt weiter fleissig. Der Walliser eröffnete zum zweiten Mal in Folge das Skore für die New Jersey Devils. Beim Gastspiel gegen die Vegas Golden Knights versucht der 20-Jährige in der 6. Minute während eines Vorstosses den Puck auf Teamkollege Kyle Palmieri zu spielen. Der Pass kommt jedoch nicht an, die Scheibe spickt vom Stock eines Gegenspielers zurück zu Hischier. Der Schweizer nutzt die Chance und bezwingt Goalie Malcolm Subban.

Bereits in der Nacht auf Samstag hatte der Center die Devils gegen die Arizona Coyotes nach 65 Sekunden in Führung gebracht. An seinem 20. Geburtstag war ihm sein 11. Saisontreffer gelungen, nun konnte er nachlegen und steht bei 12 Toren. Hischier gelangen in den letzten sechs Spielen sechs Skorerpunkte (3 Tore/3 Assists).

Während die Devils gegen Arizona nach einem 1:2-Rückstand noch zu einem 3:2-Erfolg nach Penaltyschiessen gekommen waren, mussten sie sich dieses Mal geschlagen geben. New Jersey führte in Las Vegas nach knapp zehn Minuten zwar 2:0, verlor allerdings 2:3. Max Pacioretty, der nach einer Verletzungspause von sieben Spielen sein Comeback gab, schoss den Siegtreffer für die Golden Knights bereits in der 36. Minute. Nach der Hälfte der NHL-Qualifikation liegen die Devils in der Eastern Conference mit 39 Punkten aus 41 Spielen elf Zähler hinter einem Playoff-Platz.

Eishockey

(ddu/sda)