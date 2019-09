Über mangelndes Spektakel können sich die ZSC-Fans wahrlich nicht beklagen. Schon zehn Tore haben ihre Lieblinge in den ersten zwei Spielen erzielt – aber eben auch acht kassiert. Damit sind die Zürcher nach dem ersten Hockey-Wochenende in beiden Kategorien die Nummer 1. Vieles gefällt beim «neuen» ZSC unter Rikard Grönborg. Etwa ihr für den Gegner unangenehmes und konsequentes Forechecking. Oder ihr Puckmanagement und die Klarheit ihrer Aktionen in der Offensive.

Doch noch sind die ZSC Lions ein sehr zartes Pflänzchen. Zu sehen war dies am Samstag in Zug. Da dominierten die Lions während 57 Minuten den Titelkandidaten Nummer 1, führen mit 4:2 und verlieren doch noch mit 4:5 nach Verlängerung. «Wir brachten den Puck nicht mehr aus unserem Drittel heraus. Es ist wirklich dumm gelaufen», befand ZSC-Stürmer Pius Suter hinterher. Was ändert nun diese bittere erste Saisonniederlage? «Gar nichts», so Suter, «wir haben eigentlich gut gespielt, daran können wir anknüpfen. Jetzt geht es am Dienstag gegen Servette weiter.»

Suter wie verwandelt

Suter ist einer jener ZSC-Spieler, die beim Saisonstart gegenüber der letzten Spielzeit nicht mehr wiederzuerkennen waren. Nach zwei Spielen hat er bereits fünf Skorerpunkte auf dem Konto, letzte Saison waren es während der gesamten Qualifikation lediglich 24. «Ich habe im Sommer gut trainiert und konnte es nach der letzten Saison kaum erwarten, bis es wieder losgeht und wir es besser machen können», sagt Suter über seine Frühform und ergänzt: «So erging es allen bei uns.»

