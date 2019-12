Provokateur Buser fehlt am Spengler-Cup

Der Mann, der in Davos zuletzt die meiste Unruhe verbreitete, der 82-jährige Provokateur Peter Buser, seit November durch seine Stiftung Grosssponsor des HC Davos, bleibt auch aus Sicherheitsgründen fern: Ein Event von ihm musste jüngst wegen Demonstranten abgebrochen werden. Sätze wie «Der Mann darf polygam sein – wenn er das Geld dazu hat. Die Frau sollte monogam sein» beruhigen die Situation nicht.

Umfrage Wie sind die Ideen von Peter Buser? Ich fände ein Konzert mit Geigerin und Peter Buser am Klavier super!

Peter Buser soll lieber dem Spengler Cup fernbleiben. Seine Werte passen mit denen des HCD nicht überein.

Was soll die Empörung? Peter Buser ist Sponsor, was er in seinem Privatleben macht, hat niemanden zu interessieren.

Dabei soll 2019 der letzte Spengler-Cup sein, den der bekennende Mädchenfreund auslässt. Ab nächstem Jahr wird der HCD ihm jeden Winter einen luxuriösen Musikpavillon für 250 Gäste hinstellen. In der Altjahreswoche und während des WEF im Februar soll hier acht Jahre lang je ein klassisches Konzert stattfinden. Buser investiert viel Geld in sein Sponsoring, jährlich wohl einen siebenstelligen Betrag. Er träumt von Putin als Gast und hat schon einen Fixpunkt für die Konzertpremiere 2020: ein Mozart-Andante mit Geigerin, begleitet von Peter Buser am Klavier.

Die Idee passt zur Extravaganz, mit welcher der Solothurner seine Vorlieben und seinen Seximsmus zelebriert. Ob das Engagement auch zu den Werten des HCD passt, bleibt eine andere Frage. Präsident Gaudenz Domenig betont, die Partnerschaft bestehe mit der Stiftung, nicht dem Privatmann. Aber Wirkung hat Busers Geld trotzdem in Davos: Zumindest einen Teil davon hat der HCD schon erhalten und verplant: Kurz nach Besiegelung der Partnerschaft wurde Servettes Nationalgoalie Robert Mayer verpflichtet.

