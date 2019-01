Roman Josi trifft am Allstar-Game

Nach Mark Streit (2009) und Jonas Hiller (2011) war Roman Josi erst der dritte Schweizer, der an einem Allstar-Game der NHL teilnehmen konnte. Der Berner Verteidiger tat dies mit dem Team der Central Division äusserst erfolgreich. Beim 10:4-Sieg im Halbfinal gegen die Pacific Division schoss der Captain der Nashville Predators in der 6. Minute das Tor zum 3:1. Er verwertete einen Querpass von Patrick Kane mühelos.

Keine halbe Minute später lancierte Josi seinen Teamkollegen Kane, der in der laufenden Regular Season als Stürmer der Chicago Blackhawks in 50 Partien 29-mal traf, und bereitete so das 4:1 vor. Beim sechsten Treffer seiner Mannschaft durch Mikko Rantanen liess sich der Schweizer den zweiten Assist gutschreiben. Ein weiterer Skorerpunkt ging beim 8:1 auf sein Konto, wobei Gabriel Landeskog nach Josis Zuspiel aus der eigenen Zone loszog und herrlich traf.

Gespielt wurde im Format 3-gegen-3, wie während der Regular Season in der Verlängerung. Eine Partie dauerte 20 Minuten. Die Mannschaften der vier Divisions bestanden aus je neun Feldspielern und zwei Goalies.

Starensemble um Crosby jubelt

Im Finalspiel liess sich Josi zwei weitere Assists gutschreiben, zum Sieg und dem Gewinn des 1-Millionen-Jackpots reichte es dem Team des Schweizers aber nicht. Diesen schnappten sich dank einem 10:5-Erfolg die Stars der Metropolitan Division.

Mathew Barzal von den New York Islanders und Superstar Sidney Crosby von den Pittsburgh Penguins glänzten dabei mit je zwei Toren und drei Vorlagen. Crosby wurde am Ende eines unterhaltsamen Abends zum wertvollster Spieler (MVP) der Allstar-Games gewählt.

NHL. Allstar-Game

San Jose (USA). Final: Metropolitan Division - Central Division (mit Josi/2 Assists) 10:5.–Halbfinals: Pacific Division - Central Division (mit Josi/1 Tor und 3 Assists) 4:10. Atlantic Division - Metropolitan Division 4:7.

Eishockey

(ddu/sda)