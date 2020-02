Schweizer NHL-Spieler beschenkt kleinen Fan

An einem Auswärtsspiel in der NHL finden sich für das Gastteam normalerweise nur wenig Fans – kein Wunder bei den Distanzen, die in Nordamerika zurückgelegt werden müssen. So war es auch in Vancouver, als die Minnesota Wild auf die Canucks trafen. Doch einige Wild-Supporter waren da und machten auf sich aufmerksam – einer im Speziellen.

Ein kleiner Bub schrieb auf ein Plakat, dass er mit dem Schweizer Wild-Spieler Kevin Fiala gerne Schere, Stein, Papier spielen möchte. Der Einsatz? Ein Stock des 23-jährigen Ostschweizers. Und siehe da, Fiala nahm sich beim Aufwärmen die Zeit, um mit dem Buben zu spielen.

Ein überglücklicher Fan

Zugegebenermassen, Fiala gab sich nicht gerade viel Mühe, das Spiel zu gewinnen, wie im Video oben zu sehen ist. Das machte der Flügelstürmer natürlich absichtlich. So verlor er klar, hielt seine Wettschuld ein und beschenkte den Fan mit einem seiner Stöcke. Eine süsse Jööö-Aktion des Schweizers, der Bub war überglücklich über das Präsent.

Fiala beschenkte sich etwas später gleich auch noch selber. Denn es war gerade mal etwas mehr als eine Minute gespielt, als er seine Wild in Führung schoss. Am Ende siegte Minnesota 4:3 nach Penaltyschiessen und nahm zwei wichtige Punkte im Kampf um einen Playoff-Platz mit. Die Wild liegen aktuell fünf Punkte hinter dem letzten Playoff-Platz.



