So wurde Arno Del Curto ZSC-Trainer

Ob immer alle die ganze Wahrheit sagen oder nicht doch das eine oder andere kleine Detail verschweigen, weiss man im Eishockey-Business nie ganz genau. Aber so soll gemäss den Beteiligten der spektakuläre Trainerwechsel bei den ZSC Lions über die Bühne gegangen sein.

Sonntagabend, 18.00 Uhr: Die ZSC Lions verlieren gegen den HC Davos 1:2 nach Verlängerung. Eine neuerliche Enttäuschung für den Meister, der deutlich höhere Ansprüche hat. CEO Peter Zahner und Sportchef Sven Leuenberger nehmen direkt nach dem Spiel eine erste Analyse vor und kommen zum Schluss, dass kein Fortschritt erkennbar ist. Die Situation wird mit dem Verwaltungsrat diskutiert, gemeinsam mit VR-Präsident Walter Frey wird ein Trainerwechsel beschlossen.

Kurz später: Die ZSC Lions fragen den HC Davos – namentlich dessen Präsident Gaudenz Domenig – an, ob sie Arno Del Curto (der faktisch bis Ende Saison bei den Bündnern unter Vertrag steht) kontaktieren dürfen. Domenig gibt sein Okay, und so erkundigen sich die ZSC Lions telefonisch bei Del Curto, ob er am Trainerjob interessiert sei. Er ist es. Für den nächsten Morgen wird ein Treffen vereinbart.

Sonntagabend, 21.50 Uhr: Arno Del Curto sieht sich auf MySports in der Wiederholung das Spiel vom Nachmittag zwischen den ZSC Lions und seinem Ex-Club an, will sich über sein mögliches neues Team und dessen Zustand informieren. Die Live-Übertragung um 15.45 Uhr hatte er verpasst. Er kommt zur Erkenntnis: Das könnte passen.



Arno Del Curto über seine neue Aufgabe in Zürich. (Video: Tamedia)

Montagmorgen, 8.30 Uhr: Die Führung der ZSC Lions trifft sich mit Arno Del Curto. Man tauscht sich aus und wird rasch handelseinig. Die letzten Details werden besprochen, anschliessend unterschreibt Del Curto einen Vertrag bis Ende Saison.

Montagvormittag, 11.30 Uhr: Leuenberger hat den bisherigen ZSC-Trainer Serge Aubin und dessen Assistenten Craig Streu per SMS auf die Geschäftsstelle bestellt. Kein Vorgang, der zwingend auf eine Entlassung hindeutet, denn der Sportchef trifft sich an spiel- und trainingsfreien Tagen öfters mit den Coaches zum Austausch. Doch diesen gibt es dieses Mal nicht mehr. Aubin und Streu wird eröffnet, dass sie per sofort freigestellt sind. Die beiden Kanadier reagieren sehr überrascht.

Montagmittag, 12.05 Uhr: Die ZSC Lions machen den Trainerwechsel öffentlich, versenden die Medienmitteilung. Auf den Sportredaktionen des Landes bricht durch die überraschende Neuigkeit Hektik aus.

Montagnachmittag, 15.00 Uhr: Die erste Pressekonferenz von Arno Del Curto als Trainer der ZSC Lions. Der Medienraum im Hallenstadion platzt fast aus allen Nähten, Del Curto sieht sich zahlreichen Kameras und Mikrofonen gegenüber. «So etwas habe ich in den 22 Jahren beim HC Davos nie gesehen, ich kann noch immer dazulernen», zeigt sich der 62-Jährige überrascht vom heftigen Medienauflauf. Da ist er nicht der Einzige. Auch die ZSC Lions haben noch nie ein solches Echo auf eine Einladung zu einer Medienkonferenz erlebt.

