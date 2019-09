Speeddating mit Nati-Trainer Patrick Fischer

In 240 Tagen beginnt die Eishockey-WM in der Schweiz. Am Dienstag konnten einige 20-Minuten-Leser Gratistickets gewinnen. In einer Zugfahrt von Zürich nach Lausanne mussten sie Fragen der Schweizer Hockey-Legende Mark Streit und des Nati-Trainers Patrick Fischer beantworten. Für die Sieger gab es Tickets für Schweiz – USA.

Eishockey

(20 Minuten)