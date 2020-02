Spielabbruch nach Kollaps von NHL-Spieler

Wegen eines Kollaps von Verteidiger Jay Bouwmeester ist die Partie der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga NHL zwischen den Anaheim Ducks und dem aktuellen Stanley-Cup-Sieger St. Louis Blues abgebrochen worden.

Der 36-jährige Routinier der Blues war am Dienstagabend im ersten Drittel nach einer mehr als einminütigen Eiszeit auf der Bank zusammengebrochen. Seine Teamkollegen riefen sofort wild gestikulierend nach Hilfe, Bouwmeester wurde umgehend notversorgt und in ein Krankenhaus gebracht, während sich die Spieler beider Teams auf dem Eis versammelten.

Bouwmeester war ansprechbar

Der Verein teilte in einem ersten Statement mit, dass es sich um einen «kardialen Vorfall» gehandelt habe. Der General Manager der Blues, Doug Armstrong, sagte demnach, dass Bouwmeester wach und ansprechbar war, als er ins Krankenhaus gebracht wurde. Er habe auch seine Arme und Beine bewegen können. «Dank des schnellen Eingriffs unserer und Anaheims medizinischer Abteilung konnten wir Jay schnell stabilisieren», wurde Armstrong zitiert. Für weitere Tests sollte Bouwmeester zunächst im Krankenhaus bleiben.

