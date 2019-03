Torschütze Brunner jubelt auf dem Berner Goal

Topskorer Jason Fuchs weiss wohl auch nicht so recht, wie ihm gerade geschieht, als ihm plötzlich die Schlittschuhe seines Kollegen gefährlich nahe am Gesicht vorbeifliegen. Dabei will er doch nur mit Damien Brunner jubeln. Doch der Bieler Routinier hat nach seinem 2:2, serviert von Robbie Earl, andere Pläne. Brunner probiert auf dem Weg zur Bande gar nicht erst, dem Berner Tor auszuweichen, das ihm im Weg steht. Wie er dieses Hindernis meistert, ist im Video oben zu sehen.

Und auch am Schluss hat Brunner, er erzielte auch das 1:0, Grund zum Jubeln. Nach drei Minuten und 48 Sekunden in der Verlängerung erzielt Kollege Toni Rajala das 3:2, Biel geht damit in der Halbfinal-Serie gegen Bern 2:0 in Führung.

Eishockey

(mro)