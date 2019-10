Trainer Fischer verlängert seinen Vertrag

Gut sechs Monate vor der Heim-WM in Zürich und Lausanne hat das Eishockey-Nationalteam seine wichtigste Personalie geregelt: Patrick Fischer bleibt für vier weitere Jahre als Nationaltrainer. Der Zuger ist seit November 2015 an der Bande des Nationalteams und feierte seinen grössten Erfolg an der WM 2018 in Kopenhagen mit der Silbermedaille.

Noch nicht verlängert ist der Vertrag mit dem schwedischen Assistenten Tommy Albelin. Zuerst habe man Fischer binden wolle, sagte der neue Sportdirektor Lars Weibel. Aber man habe die Absicht, auch Albelin weiter zu verpflichten. Der neue Vierjahres-Vertrag mit Fischer beinhaltet leistungsbezogene Ausstiegsklauseln, über die indes Stillschweigen bewahrt wurde.

