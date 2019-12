Trainer Wohlwend bewegt sich auf dünnem Eis

HCD-Präsident Gaudenz Domenig ist ein Genie. Wie es ihm gelang, den Rekordmeister nach der Ära Arno Del Curto und dem Totalabsturz letzte Saison in Windeseile wieder zu stabilisieren, war eine Meisterleistung. Dass er Raeto Raffainer dem Verband ausspannte und ihn zum Sportchef machte, war ein grosser Coup von Domenig.

Die ersten Handgriffe von Raffainer sassen allesamt. Nach der Del-Curto-One-Man-Show wird der HC Davos nun von einem breit abgestützten Coaching-Team mit Cheftrainer Christian Wohlwend an der Spitze geführt. Dazu holte Raffainer mit Mattias Tedenby und Aaron Palushaj zwei spektakuläre neue Ausländer. Dass der HCD nach dem tiefen Fall derart rasch wieder auf die Beine fand und an die nationale Spitze zurückkehren konnte, hat selbst die kühnsten Erwartungen übertroffen.

Zuerst verpokert und dann auch noch ein Fan-Eklat

Entsprechend euphorisch ging die neue Crew auch ihren ersten Spengler-Cup an. Der erste Titel seit 2011 sollte her. Doch dann wurde das Heimturnier zum Desaster. Angefangen hatte es mit einem Magen-Darm-Virus und einer Verletztenwelle, die plötzlich in der Spielerkabine Einzug hielten. Sie verleiteten Raffainer und Wohlwend nach der 1:4-Startniederlage gegen Trinec dazu, einen gewagten Poker einzugehen, das Spiel gegen das Team Canada (1:5) wegzuschenken, indem sechs Ausländer geschont wurden.

Der Poker ging nicht auf, Davos ist durch eine 1:3-Niederlage im Viertelfinal gegen Turku trotzdem ausgeschieden. Dazu fühlten sich viele Zuschauer, die viel Geld für den vermeintlichen Klassiker Davos – Team Canada bezahlt hatten, verschaukelt. Die Reaktionen waren entsprechend heftig und wenn der HCD durch diese überrascht worden ist, dann war er ziemlich blauäugig.

Wohlwend steht nun unter Beobachtung

Doch als wäre damit nicht bereits genug angerichtet worden, schaffte es der Rekordmeister doch tatsächlich noch eins draufzusetzen. Mit der Attacke nach dem Turnier-Out gegen die eigenen Fans beging Trainer Wohlwend eine Todsünde. Die eigenen Anhänger, in welcher Form auch immer, zu kritisieren, ist für jeden Vereinsangestellten ein absolutes No-Go.

Bei Arsenal hat Granit Xhaka nach seinem Ausraster gegenüber den eigenen Fans keine Zukunft mehr. Ganz so schlimm dürfte es für Wohlwend nicht werden, der HC Davos geniesst weltweit doch etwas weniger Aufmerksamkeit als die Gunners. Doch Wohlwend, vor wenigen Tagen noch der gefeierte Mann als überzeugender Trainer des wiedererstarkten HCD, bewegt sich plötzlich auf dünnem Eis. Er steht unter Beobachtung und einen zweiten solchen Eklat kann er sich nicht leisten.

Raffainer wusste aus der gemeinsamen Arbeit beim Verband, dass Wohlwend ein sehr emotionaler Zeitgenosse ist, der sich zuweilen kaum kontrollieren lässt. Er hat sich trotzdem für Wohlwend entschieden. Zurecht, denn dieser ist die grosse Schweizer Trainer-Hoffnung neben Ambris Luca Cereda. Die letzten Tage haben aber gezeigt, dass Wohlwend noch viel lernen und Raffainer einen Weg finden muss, seinen Trainer an die Leine zu nehmen. Denn es wäre jammerschade, wenn Wohlwend wegen ungeschicktem Verhalten auf Nebenschauplätzen scheitern würde.

Tage der Wahrheit im Januar

Der Herbst war golden, doch der Dezember hat es mit dem HC Davos nicht gut gemeint. Zunächst war da die Sexismus-Debatte um den neuen Vereinssponsor Peter Buser, gefolgt vom Kollateralschaden am Spengler-Cup. Das Image des HCD hat Kratzer bekommen. Und das ausgerechnet während Ligakonkurrent Ambri-Piotta zeitgleich in Davos die Massen begeistert und beste Werbung in eigener Sache macht.

Die letzten Tage haben gezeigt, dass der HC Davos mit seiner neuen Crew noch ein ganz zartes Pflänzchen ist. Als es erstmals in dieser Saison nicht mehr so lief wie gewünscht, war die Reaktion darauf miserabel. Auf die Bündner wartet nun ein harter Januar mit dicht gedrängtem Spielprogramm. Ein Januar, in dem sich zeigen wird, ob der HCD bereits gefestigt ist oder ob ihn die Vorkommnisse am Spengler-Cup in die nächste Krise stürzen werden.

