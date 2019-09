Was ist nur mit dem SCB los?

Die 2:5-Niederlage bei der Playoff-Finalrevanche am Samstag gegen Zug hat es aufgezeigt: Der SCB leidet nicht am klassischen Meisterblues. Die Einsatzbereitschaft und die Intensität stimmen, auch Emotionen werden gezeigt. Aber die Zuordnung im Defensivspiel sowie die Laufwege zwischen den Zonen – zuvor jeweils eine Berner Stärke, seit Jalonen 2016 das Traineramt übernommen hat – passen derzeit überhaupt nicht.

Umfrage Wie soll der SCB der Krise begegnen? Es braucht einen neuen Impuls, der Trainer muss ersetzt werden.

Ganz einfach, die Spieler müssen sich am Riemen reissen.

Einfach so weitermachen, das Problem wird sich bei dieser Qualität im Kader von alleine lösen.

Das momentane Tief des 16-fachen Meisters mit fünf Niederlagen in Serie und dem Fall unter den Strich ist irgendwie rätselhaft. «Wir müssen uns wieder klar werden, wie viel es für einen Sieg braucht», sagt Captain Simon Moser. Stürmerkollege Thomas Rüfenacht fordert einen Neustart: «Wir müssen inskünftig cleverer in die Spiele starten. Wenn man jedes Mal mit 0:2 oder 0:3 in Rückstand gerät, wird es schwierig.»

Ein Trio enttäuscht besonders

Ein weiteres Problem ist, dass das Gefälle innerhalb des Teams derzeit sehr gross ist. Abgesehen vom Topblock mit Untersander, Blum, Moser, Arcobello und Rüfenacht haben alle Spieler ein Minus in ihrer Bilanz stehen. Die Neuzuzüge Koivisto (-5), Pestoni (-4) und Praplan (-3) gehören mitunter zu den grössten Sündern.

Pestoni schaffte es in Zug ein erstes Mal nicht mehr in die Mannschaftsaufstellung. Das erinnert an seine Schaffenszeit bei den ZSC Lions, die für den Tessiner primär eine Leidenszeit war. So wie Koivisto derzeit auftritt, ist er der schwächste ausländische Verteidiger der Liga und weit entfernt von SCB-Ansprüchen. Und auch von Praplan muss viel mehr kommen.

Eishockey