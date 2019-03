Wenn der Klassiker nur noch ein Trauerspiel ist

ZSC Lions - HC Davos. Es ist einer der grossen Klassiker im Schweizer Eishockey. Ist der Rekordmeister in Zürich zu Gast, dann ist das Hallenstadion nicht selten ausverkauft und die Stimmung so richtig prickelnd. Und dass Arno Del Curto, der langjährige HCD-Erfolgstrainer nun beim Gegner an der Bande steht, macht die Affiche dieses Duells eigentlich noch brisanter.

Umfrage Wer steigt ab? HC Davos

Rapperswil-Jona Lakers

Es gibt in dieser Saison keinen Absteiger, der National-League-Verein schafft in der Ligaqualifikation den Ligaerhalt

Doch eben. Eigentlich. Denn der Anlass des Klassikers haut definitiv niemanden vom Hocker. Die Abstiegs-Zwischenrunde, in der sich die beiden Teams gegenüber stehen, hat null sportliche Relevanz, weil alles schon entschieden war, bevor diese überhaupt begonnen hat. ZSC Lions gegen HC Davos. Für einmal ist es eine Art Trauerspiel zweier Versager dieser Saison.

Die zweite Garde bekommt Auslauf

Für den entthronten Titelverteidiger aus Zürich geht es einzig noch darum, diese Schmach-Saison halbwegs anständig hinter sich zu bringen. Insgesamt fehlen an diesem Samstagabend zehn verletzte Stammspieler und während der Partie fällt mit Chris Baltisberger wegen einer Handverletzung noch ein weiterer aus.

Dafür bekommt die zweite Grade mit Yannick Brüschweiler, Ryan Hayes, Justin Sigrist, Willy Riedi, Alexander Braun und Kaj Suter Auslauf. Davos seinerseits steckt in der Vorbereitung auf die wichtigsten Spiele der Saison, ab dem 26. März beginnt in der Ligaqualifikation gegen die Rapperswil-Jona Lakers der Kampf gegen den Abstieg.

Geschlossene Verpflegungsstände und kein Gedränge auf der Toilette

Ja, es ist keine gewöhnliche Meisterschaftspartie und schon gar kein Playoff-Spiel, wie sonst üblicherweise in Oerlikon um diese Jahreszeit. Der Medienraum im Hallenstadion ist gähnend leer. Es finden einige TV-Leute, Fotografen und gerade mal drei Journalisten der schreibenden Zunft ein. Auch mehr als die Hälfte der Verpflegungsstände sind geschlossen, die Nachfrage nach Bier und Würsten ist überschaubar. Offiziell verkündet der Speaker zwar 8758 Zuschauer. Aber dies nur, weil stets auch die Saisonkarten mitgerechnet werden, auch wenn deren Besitzer gar nicht anwesend sind. In Wahrheit sind es an diesem Abend zwischen 3000 - 4000 Zuschauer im Hallenstadion.

Für Leute, die grosse Menschenmassen – wie man sie sonst diese Tage aus dem Playoff kennt – nicht mögen, ist ein solches Kehrausspiel ein idealer Tummelplatz. Für einmal muss man in den Drittelspausen auch vor den Toiletten nicht anstehen, sondern kann einfach durchmarschieren. Ja dieses Spiel hat irgendwie einen familiären Touch.

Der grosse Abend des Willy Riedi

Ein grosse Partie bekommen die treuen Fans im Hallenstadion nicht zu sehen. Die Intensität fehlt, das Gebotene ist weitgehend körperlos, aber immerhin stimmt der Einsatz. Und Arno Del Curto ist auch in der Abstiegs-Zwischenrunde noch immer Arno Del Curto, tigert die Bande auf und ab, motiviert und korrigiert seine Spieler. Die ZSC Lions gewinnen schliesslich mit 3:2 und für Willy Riedi wird es sogar ein unvergesslicher Abend bleiben. Der 20-jährige Stürmer schiesst sein erstes Tor in der obersten Spielklasse.

Drei Siege haben die ZSC Lions nun in den drei Spielen dieser Abstiegs-Zwischenrunde aneinander gereiht. Sie ziehen sich bislang mit ihrer jungen Mannschaft sehr anständig aus der Affäre. «Es ist nicht einfach, aber die Spieler machen das gut», sagt Del Curto.

Playoff schauen mag Captain Geering nicht



Dass der Stachel, das Playoff nicht erreicht zu haben, noch immer tief sitzt, spürt man im Gespräch mit Captain Patrick Geering. Vom gegenwärtig laufenden Playoff kriege er zwar die Resultate mit, aber er schaue sich nicht mal die Zusammenfassungen der Spiele an, sagt er. «Doch das ist, wenn man in den Viertelfinals ausgeschieden ist, genau gleich. Dann habe ich jeweils auch keine Lust, den anderen noch zuzuschauen.»

Es gelte nun, die verbleibenden Spiele noch gut abzuschliessen, so Geering weiter, «doch danach müssen wir schon nochmals über die Bücher gehen und uns damit befassen, wie es so weit kommen konnte.» Nein, verdaut ist dieses Scheitern noch längst nicht. Und es ist auch weiterhin nicht klar, ob es mit nächste Del Curto weiter geht oder nicht. Da wird man vermutlich übernächste Woche mehr wissen.

Eishockey