Wer wird der Nachfolger von Mathias Seger?

Anlässlich der Swiss Ice Hockey Awards am 2. August in Bern wird bereits zum elften Mal der Most Popular Player (MPP) ausgezeichnet – der beliebteste Spieler der vergangenen Saison. Es handelt sich dabei um eine reine Publikumswahl und ist somit der einzige zu vergebene Award, bei dem die Fans das Sagen haben. 20 Minuten führt die Wahl als offizieller Medienpartner der National League exklusiv durch.

Im letzten Jahr konnte zu seinem Karrieren-Abschluss ZSC- und Nati-Legende Mathias Seger die begehrte Trophäe gewinnen. Dieser steht nach seinem Rücktritt 2018 in diesem Sommer natürlich nicht mehr zur Auswahl. Deshalb wird nun sein Nachfolger gesucht.

So gehts

Zur Auswahl stehen in der ersten Wahlphase 36 Spieler, pro National-League-Verein jeweils drei. Diese wurden in einer Vorselektion von den Redaktionen von 20 Minuten, 20 Minutes und 20 Minuti festgelegt. Jede Stimme zählt. Denn nur die 12 Besten schaffen es kommende Woche in die zweite Runde. Den Final werden dann zum Schluss die Top 3 bestreiten.

Nun sind Sie gefragt, liebe Leserinnen und Leser. Bestimmen Sie, wer am 2. August an den Swiss Ice Hockey Awards in Bern ausgezeichnet werden soll.



