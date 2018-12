Wieso Eishockeyprofis niemals singen sollten

Es gibt meistens einen Grund, weshalb Tennisspieler Tennisspieler geworden sind. Fussballer Fussballer. Und Eishockeyspieler Eishockeyspieler. Und nicht zum Beispiel: Sänger. Bei vielen wäre es da wohl schwierig geworden mit einer schönen Karriere.

Das gilt auch für die Cracks von Ambri-Piotta. Und trotzdem haben die Spieler des Tessiner Eishockeyclubs für Weihnachten ein Lied aufgenommen nach der Melodie von Mariah Careys «All I Want for Christmas Is You». Natürlich muss der Text in der Ambri-Variante italienisch sein. Und natürlich darf darin die Wortkombination «biancoblù» nicht zu selten vorkommen. Und natürlich trällern und trillern die Eishockeyaner kreuzfalsch. Es ist so fürchterlich, schrecklich, schlimm, dass es schon wieder köstlich ist.

Eishockey

(ukä)