Wird im Tessin schon am Sonntag das Eis abgetaut?

Der HC Lugano und der HC Ambri-Piotta. Die beiden Kantonsrivalen. Der perfekte Spieltag für die Fans eines der beiden Tessiner Clubs ist es jeweils, wenn der eigene Verein gewinnt und der Kantonskontrahent zeitgleich verliert. Im Playoff können sie sich bis anhin allerdings einzig damit trösten, dass nicht nur der eigene Verein, sondern zugleich auch der grosse Rivale verloren hat.

Mögen die Emotionen in dieser Hinsicht dieselben sein, so unterschiedlich sind die Geschichten der beiden Tessiner Vereine in dieser Saison. Während Ambri als Überraschungsmannschaft die ganze Schweiz entzückte und erstmals seit 2014 wieder die Playoff-Qualifikation schaffte, mühte sich Vorjahresfinalist Lugano in der Qualifikation ab, lag in der Tabelle bedrohlich lange unter dem Strich, schaffte es aber zumindest mit einem starken Schlussspurt noch in die Top 8.

Ambri bezahlt Lehrgeld

Ambri hat seine ersten beiden Playoff-Spiele gegen Biel 1:3 und 2:3 verloren. Der erste Auftritt in Biel war nicht gut, der zweite vor eigenem Anhang dagegen schon. Doch Ambri bezahlte in dieser Partie Lehrgeld. Biel, das sich in den letzten Jahren Playoff-Erfahrung aneignen konnte, war in den entscheidenden Phasen cleverer und abgeklärter.

Es wird schwierig für den Aussenseiter. Ganz klar. Aber Biel sollte sich nicht zu sehr in Sicherheit wiegen, denn Ambri verfügt über eine Mentalität, in der das Wort «aufgeben» nicht existiert. «Es ist Playoff, alles kann passieren, wir werden alles geben und versuchen, unseren fantastischen Fans etwas zurückzugeben», sagt Stürmer Dominic Zwerger vor der dritten Partie am Donnerstagabend in Biel (ab 20 Uhr live im Konferenz-Ticker).

Was ist mit Merzlikins los?

Anders liegt der Fall bei Lugano. Die Bianconeri verfügen über eine routinierte Mannschaft, die eigentlich um den Titel mitspielen sollte, dies aber in dieser Saison viel zu selten zeigte. Nach dem Schlussspurt in der Qualifikation hofften die Lugano-Sympathisanten, dass das Team diesen Schwung ins Playoff mitnehmen kann. Doch dies war nicht der Fall. Die Tessiner waren ihrem Gegner EV Zug in beiden Partien auf allen Ebenen unterlegen. In Spiel 1 (2:3) konnten sie zumindest noch resultatmässig mithalten, in Spiel 2 (1:5) wurden sie vom Gegner in der eigenen Eishalle vorgeführt.

Besorgniserregend war dabei am Dienstagabend der Zustand von Goalie Elvis Merzlikins. Der Lette, für gewöhnlich einer der Besten seines Fachs in der National League und vor Jahresfrist einer der Hauptgründe für die Final-Qualifikation, präsentierte sich sehr schwach. Will Lugano aber in der Viertelfinal-Serie gegen Zug ein Comeback realisieren, braucht es nun einen Merzlikins in Topverfassung, denn Ersatzgoalie Stefan Müller ist keine Alternative.

Es stellt sich auch die Frage, ob Lugano nach dieser schwierigen Saison mit zahlreichen Negativerlebnissen überhaupt noch den Biss mitbringt, um diese Serie zu drehen. Mut machen kann den Südtessinern immerhin die Statistik: Im letzten Jahr kehrten sie sowohl in der Halbfinal-Serie gegen Biel als auch im Final gegen die ZSC Lions nach einem 0:2-Rückstand wieder zurück und gewannen anschliessend die dritte Partie. Diesen Fakt nimmt Verteidiger Stefan Ulmer nun auch als Hoffnungsschimmer: «Wir haben eine gute Gruppe, glauben aneinander, aber wir müssen es auch aufs Eis bringen.»

Ambri und Lugano helfen nun nur noch Siege. Sonst kann im Tessin womöglich bereits am Sonntag das Eis abgetaut werden.

